Tết 2027: Người lao động có thể nhận quà đến 2,5 triệu đồng, hàng nghìn vé tàu xe về quê

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến tặng quà người lao động khó khăn cao nhất 2,5 triệu đồng/suất, đồng thời hỗ trợ vé tàu, vé máy bay để đoàn viên về quê sum họp gia đình.

Người lao động nào được nhận tiền, quà Tết?

Theo kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người lao động với phương châm tất cả đều có Tết, vui Tết.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Gia Lai nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Bá Bính

Đối tượng được ưu tiên chăm lo gồm người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp; người bị giảm hoặc mất việc làm, bị nợ lương; người mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và những người nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết.

Theo kế hoạch, mức quà Tết dự kiến cao nhất là 2,5 triệu đồng/suất, gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà tặng bằng hiện vật. Mức này áp dụng đối với các đoàn do lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì đến thăm, chúc Tết tại những nơi có đông người lao động khó khăn, thu nhập thấp, làm việc ở vùng sâu, vùng xa hoặc phải trực Tết.

Đối với các đoàn do lãnh đạo Quốc hội, các bộ, ngành và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến thăm, tặng quà, mức chi dự kiến là 1,5 triệu đồng/suất, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật.

Ở cấp địa phương, Công đoàn ngành, các tỉnh, thành phố và đơn vị liên quan được yêu cầu cân đối nguồn tài chính Công đoàn, đồng thời huy động nguồn lực xã hội để chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Mức chi từ nguồn tài chính Công đoàn để thăm, tặng quà dự kiến không quá 1,35 triệu đồng/suất. Ngoài ra, các cấp Công đoàn có thể hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/suất bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trực tiếp cho người lao động theo kế hoạch.

Hàng nghìn vé tàu, vé máy bay đưa người lao động về quê

Theo kế hoạch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến hỗ trợ các tỉnh, thành phố phía Nam tổ chức 2.000 vé tàu khứ hồi và 550 vé máy bay khứ hồi, đưa người lao động về quê đón Tết tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Đoàn viên, người lao động về quê đón Tết cùng gia đình trên chuyến xe Tết đoàn viên năm 2026. Ảnh: HAC/LĐO

Các cấp công đoàn cũng được định hướng tổ chức những chương trình như “Chuyến xe Công đoàn”, “Chuyến tàu Công đoàn” và “Chuyến bay Công đoàn” nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Với những người không thể về quê, Công đoàn cơ sở sẽ tổ chức chương trình “Tết không xa nhà”, thăm hỏi và tổ chức các hoạt động đón Tết tại khu nhà trọ, công trường, dự án trước tối 29 tháng Chạp.

Đáng chú ý, số đoàn viên được chăm lo từ nguồn tài chính Công đoàn cấp trên cơ sở dự kiến không quá 12% tổng số đoàn viên; riêng Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai không quá 15%. Nguồn vận động xã hội hóa không giới hạn số người được chăm lo.