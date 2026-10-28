Dùng sức ảnh hưởng, lan tỏa niềm tin số

(GLO)- Sức ảnh hưởng của KOL không chỉ đến từ lượng người theo dõi mà còn ở giá trị nội dung được chia sẻ. Với thế mạnh riêng, các KOL thuộc Câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai góp phần đưa thông tin hữu ích đến cộng đồng, nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và ứng xử trách nhiệm trên không gian mạng.

Sức ảnh hưởng đi cùng trách nhiệm

Với KOL Bùi Thị Mỹ Dân (Dân Bùi Xứ Nẫu), những bài học về an toàn trên mạng được lồng ghép vào câu chuyện đời thường của gia đình. Bản thân chị cũng là một người mẹ có con đang tuổi phát triển, chị muốn giúp trẻ nhận biết những nguy cơ trên mạng và hiểu rằng các em luôn có thể tìm đến gia đình, thầy cô khi gặp chuyện không hay. Vì vậy, chị chọn làm video ngắn với tình huống gần gũi, đan xen yếu tố vui nhộn và lời nhắn nhủ của người mẹ, thay vì chỉ truyền đạt lý thuyết.

KOL Bùi Thị Mỹ Dân (Dân Bùi Xứ Nẫu) chia sẻ trong khuôn khổ Chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026 tại Trường THCS Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn). Ảnh: Dương Linh

Chị Dân cho hay: “Mỗi nhà sáng tạo nội dung sẽ có một thế mạnh riêng. Dù làm nội dung gì, điều quan trọng là phải chân thật, giản dị, cân nhắc kỹ điều mình chia sẻ, không vì chạy theo xu hướng mà xem nhẹ chất lượng thông tin. Chính sự chân tình mới giúp thông điệp đến với mọi người một cách tự nhiên. Nói cách khác, mỗi bài đăng cần đúng - đủ - hay, được chắt lọc kỹ càng, chứ không thể thích gì đăng nấy, bởi những thông tin sai lệch sẽ để lại hậu quả khôn lường”.

Chọn cách làm khác, KOL Trần Quốc Cường (Cường Bay) tập trung vào tuyên truyền pháp luật, phòng, chống tệ nạn xã hội cho người trẻ. Các nội dung về cờ bạc trực tuyến, lừa đảo trên mạng hay chiêu trò tuyển dụng “việc nhẹ lương cao” được anh truyền tải bằng tình huống thực tế, pha chút hài hước. Anh tự ghi hình, đăng tải video dựa trên trải nghiệm của mình, không có ê-kíp hỗ trợ nên có thể làm chủ các khâu, đảm bảo mỗi clip đều phù hợp với mục tiêu tuyên truyền.

KOL Trần Quốc Cường (Cường Bay) tuyên truyền pháp luật tại Trường THPT Pleiku (phường Pleiku). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từng 3 lần tham gia chiến dịch “Không một mình”, anh Cường chú trọng cách nói phù hợp với lứa tuổi học sinh. Với anh, người làm nội dung phải hiểu rõ điều mình truyền tải và ý thức được ảnh hưởng của nó.

“Tôi không bán hàng, không kiếm tiền trên nền tảng mạng xã hội. Tôi chỉ có một mục đích là giúp cho các bạn trẻ tránh xa các tệ nạn xã hội. Bởi vậy, với tôi, người sáng tạo nội dung phải am hiểu pháp luật, có kiến thức về lĩnh vực mình chia sẻ. Đặc biệt, cần kiểm soát kỹ nội dung đăng tải, bởi thông tin có thể ảnh hưởng đến cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, tổ chức và cả vấn đề an ninh quốc gia” - anh Cường chia sẻ.

Chung sức lan tỏa những giá trị tích cực

Với KOL Lê Hồng Phước (Phước Du Hí), kinh nghiệm từng làm hướng dẫn viên du lịch là nền tảng để anh quảng bá các điểm đến và hình ảnh địa phương. Tham gia Câu lạc bộ (CLB) Niềm tin số Gia Lai giúp anh có thêm kết nối, đồng thời tiếp cận thông tin về các sự kiện sớm và chính xác hơn nhờ sự hỗ trợ của cơ quan chức năng. Trong Năm Du lịch quốc gia 2026, anh kỳ vọng mạng lưới này sẽ giúp các nội dung quảng bá đến với công chúng hiệu quả hơn.

KOL Lê Hồng Phước (Phước Du Hí) hy vọng CLB Niềm tin số Gia Lai sẽ góp phần giúp việc quảng bá các điểm đến và hình ảnh địa phương thêm hiệu quả. Ảnh: Dương Linh

Từ chỗ hoạt động độc lập, anh Phước nhận thấy sự phối hợp giữa những người làm nội dung tạo thêm cơ hội chia sẻ thông tin và cùng hướng đến mục tiêu chung. Anh chia sẻ: “Tôi hy vọng CLB tiếp tục mở rộng kết nối, quy tụ các KOL trong tỉnh cùng hướng về một mục tiêu. Khi có sự phối hợp, các hoạt động truyền thông, quảng bá sẽ mang lại giá trị thiết thực và lan tỏa mạnh mẽ hơn”.

Trong khi đó, KOL Vòng Thị Huyền (Huyền Tỷ Review) muốn đưa thông điệp tích cực vào những câu chuyện gần gũi với đời sống. Vốn chia sẻ nội dung về văn hóa, du lịch và đời thường, chị lựa chọn hình thức vlog, kể chuyện từ trải nghiệm thực tế, với cách diễn đạt dễ hiểu, vui vẻ để người trẻ dễ tiếp nhận.

KOL Vòng Thị Huyền (Huyền Tỷ Review) cho rằng đưa thông điệp tích cực vào những câu chuyện gần gũi với đời sống là cách để người trẻ dễ tiếp nhận thông tin, kiến thức. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với chị Huyền, lan tỏa điều tích cực không chỉ là cảnh báo nguy cơ mà còn để người trẻ biết cách ứng xử có trách nhiệm và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần. Chị bày tỏ: “Tôi nghĩ thay vì chỉ cảnh báo điều không nên làm, mình cũng cần chia sẻ những cách ứng xử tích cực để mỗi người sử dụng mạng xã hội trách nhiệm hơn”.

Từ những nỗ lực riêng của mỗi KOL, việc kết nối và phối hợp giúp các thông điệp tích cực lan tỏa rộng hơn. Mô hình “Kiến tạo Không gian số Gia Lai” được hình thành từ tháng 9-2025, tạo nền tảng kết nối các KOL, quản trị viên mạng xã hội.

Qua 1 năm hoạt động, Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh Gia Lai) đã phối hợp, vận động quản trị viên gỡ bỏ 41 thông tin có dấu hiệu sai sự thật; tiếp nhận 25 thông tin do KOL, quản trị viên phát hiện, cung cấp về các bài viết có nội dung xấu độc, sai sự thật để xác minh, xử lý theo quy định.

Tháng 5-2026, CLB Niềm tin số Gia Lai chính thức ra mắt, tiếp tục thúc đẩy sự phối hợp trong chia sẻ thông tin chính thống, nhận diện và xử lý tin giả. CLB đã tích tham gia nhiều hoạt động, như: Hội nghị KOL, quản trị viên tỉnh Gia Lai, hội thảo “Nông sản Việt: Từ trang trại lên bàn ăn thế giới”, chiến dịch “Không một mình”… đồng thời tuyên truyền pháp luật, chia sẻ thông tin chính thống và quảng bá du lịch địa phương qua bài viết, hình ảnh, video trên mạng xã hội.

CLB Niềm tin số Gia Lai tích cực phối hợp quảng bá du lịch địa phương, tuyên truyền pháp luật, chia sẻ thông tin chính thống. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trung tá Mai Văn Năng - Phó Trưởng phòng An ninh mạng (Công an tỉnh Gia Lai), đánh giá cao sự phối hợp với KOL, quản trị viên trong việc lan tỏa thông tin chính thống, phát hiện và xử lý thông tin sai lệch.

“Thông qua sự phối hợp với CLB Niềm tin số Gia Lai, chúng tôi có thêm kênh để đưa thông tin chính thống đến gần người dân, kịp thời phát hiện, xử lý thông tin sai lệch trên không gian mạng. Đây cũng là cơ sở để tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn thông tin” - Trung tá Mai Văn Năng cho hay.