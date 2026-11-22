(GLO)- Trong 2 ngày (22 và 23-11), tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho cán bộ Đoàn, Hội cấp xã” năm 2026.

Chương trình tập huấn được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo Tỉnh đoàn Gia Lai đăng cai tổ chức. Trong năm 2026, chương trình còn được tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên, TP. Đà Nẵng, TP. Cần Thơ, TP. Đồng Nai.

Tham gia lớp tập huấn có 100 học viên là cán bộ Đoàn, Hội phụ trách hoạt động tình nguyện tại các xã, phường; đại diện các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện và đoàn viên, hội viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Lớp tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho cán bộ Đoàn, Hội cấp xã” tổ chức tại tỉnh Gia Lai trong 2 ngày (22 và 23-11). Ảnh: Minh Nhật

Tại chương trình tập huấn, anh Đinh Chí Công - Chuyên viên Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Huấn luyện viên kỹ năng công tác thanh niên cấp I Trung ương đã thông tin đến học viên các chuyên đề: Định hướng phong trào thanh niên tình nguyện. Khảo sát nhu cầu và xây dựng kế hoạch hoạt động tình nguyện. Tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực tình nguyện. Quản trị rủi ro, bảo đảm an toàn và đánh giá hiệu quả hoạt động tình nguyện. Thực hành xây dựng và bảo vệ phương án tổ chức hoạt động tình nguyện.

Các học viên hào hứng tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Minh Nhật



Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Lý Anh Việt - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác tình nguyện trong việc phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng; đồng thời đề nghị các học viên phát huy tinh thần chủ động, tích cực học tập, trao đổi kinh nghiệm, vận dụng hiệu quả những kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực tiễn công tác Đoàn, Hội tại địa phương, đơn vị.