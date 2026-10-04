Tặng 120 suất quà cho học sinh và người dân xã Krong

(GLO)- Ngày 3-10, Chi đoàn - Hội Phụ nữ Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với nhóm thiện nguyện FB Dung Vespa (Quy Nhơn) tổ chức chương trình thiện nguyện tại xã Krong.

Đại diện các đơn vị tặng quà cho học sinh xã Krong. Ảnh: ĐVCC

Tại đây, các đơn vị đã trao 20 suất quà (mỗi suất gồm 200 nghìn đồng tiền mặt, vở và sữa) cho các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Lê Văn Tám; đồng thời trao 100 suất quà (mỗi suất quà gồm gạo, mì tôm và các nhu yếu phẩm) cho các gia đình chính sách và hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại diện các đơn vị tặng quà cho người dân xã Krong. Ảnh: ĐVCC

Ngoài trao quà, Chi đoàn Phòng An ninh điều tra còn lồng ghép hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Căn cứ địa cách mạng Khu 10 (xã Krong).

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh điều tra (31/12/1951 - 31/12/2026).