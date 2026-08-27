Công an xã Ia O lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”

(GLO)- Từ phong trào thi đua “Ba nhất”, Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, chăm lo đời sống người dân. Mới đây, đơn vị phối hợp vận động xây dựng giếng nước sạch trị giá hơn 120 triệu đồng, giúp người dân làng Bi thuận lợi trong sinh hoạt.

Ngày 23-8, Công an xã Ia O phối hợp với UBND xã và gia đình anh Johnny Trung Đỗ (phường Pleiku) tổ chức bàn giao công trình giếng nước sạch cho người dân làng Bi - làng giáp biên giới còn nhiều khó khăn về nguồn nước sinh hoạt.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ia O và chỉ huy các đơn vị, nhà tài trợ cắt băng khánh thành giếng nước sạch. Ảnh: N.S

Dự lễ bàn giao có ông Phan Đình Thắm - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia O; đại diện nhà tài trợ, các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn cùng đông đảo người dân trong làng.

Công trình được xây dựng từ nguồn kinh phí hơn 120 triệu đồng do gia đình anh Johnny Trung Đỗ hỗ trợ, sau khi Công an xã Ia O chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương vận động xã hội hóa.

Giếng được khoan sâu, lắp đặt hệ thống máy bơm, bồn chứa dung tích lớn; khu vực lấy nước được bê tông hóa sạch sẽ, bảo đảm cung cấp nước sinh hoạt an toàn cho hàng chục hộ dân.

Người dân làng Bi (xã Ia O) thực hiện nghi lễ lấy nước theo phong tục của địa phương. Ảnh: N.S

Trước đây, một bộ phận người dân làng Bi gặp nhiều khó khăn trong việc tìm nguồn nước sinh hoạt. Mùa mưa, bà con phải tận dụng nước mưa; mùa khô phải đi hàng cây số xuống suối lấy nước, vừa mất thời gian vừa tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh.

Theo Công an xã Ia O, việc vận động xây dựng giếng nước sạch là một trong những hoạt động cụ thể hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” do Bộ Công an phát động.

Thời gian qua, phong trào được Công an xã triển khai gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và các hoạt động an sinh xã hội. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám địa bàn, nắm tình hình, hỗ trợ các hộ khó khăn; đồng thời vận động các nguồn lực trao hàng trăm phần quà cho người dân.

Đại diện đơn vị tài trợ và Công an xã Ia O trao quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: N.S

Dịp này, đại diện nhà tài trợ và Công an xã Ia O cũng trao quà cho một số hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại làng Bi.