(GLO)- Ngày 25-11, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công bố danh sách 99 cá nhân tham dự chương trình gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026.

Anh Lê Văn Phúc (bìa trái)- Giám đốc Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky là 1 trong 2 cá nhân của tỉnh Gia Lai được tôn vinh thanh niên sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng. Ảnh: Minh Nhật

Tỉnh Gia Lai có 2 thanh niên sẽ được tôn vinh, là anh Lê Văn Phúc (SN 2002)- Giám đốc Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, hoạt động trên nền tảng Facebook ở lĩnh vực tình nguyện, an sinh xã hội, môi trường và phát triển bền vững. Anh Kpă Sa (SN 1996, dân tộc Jrai), hoạt động trên nền tảng Tik Tok với tên kênh Chú Sa, với lĩnh vực lịch sử, văn hóa, di sản và bản sắc dân tộc.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, từ ngày 20-10 đến hết ngày 10-11-2026, thông qua Cổng đăng ký trực tuyến kol.doanthanhnien.vn, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 421 hồ sơ đăng ký tham gia chương trình trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, có 136 hồ sơ do các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc giới thiệu, chiếm 32,3%; 285 hồ sơ do cá nhân tự ứng cử, chiếm 67,7%.

Anh Lê Văn Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng thông qua các hoạt động tình nguyện ý nghĩa. Ảnh: NVCC

Trên cơ sở các tiêu chuẩn, điều kiện theo kế hoạch, Hội đồng thẩm định, xét chọn đã làm việc nghiêm túc, khách quan, trách nhiệm, xem xét, đánh giá toàn diện các hồ sơ đăng ký tham gia chương trình. Đồng thời, Ban Tổ chức đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thẩm định, xác minh thông tin hồ sơ theo quy định.

Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá và thẩm định, Hội đồng đã thống nhất lựa chọn 99 thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng tham dự chương trình, bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện và yêu cầu theo kế hoạch.

100% đại biểu chính thức tham dự đều có nguyện vọng tham gia Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 - 2031. Đây là cơ sở quan trọng để hình thành lực lượng thành viên đợt đầu của Mạng lưới, hướng tới xây dựng một cộng đồng các nhà sáng tạo nội dung số trẻ có trách nhiệm, có năng lực và sẵn sàng đồng hành cùng tổ chức Đoàn trong những hoạt động truyền thông, các chương trình và phong trào hành động của thanh niên.

Theo đó, chương trình gặp mặt, tôn vinh sẽ được tổ chức vào ngày 28 và 29-11 tại TP. Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu sẽ được tham gia chuỗi hoạt động phong phú, kết hợp giữa giáo dục truyền thống, tham quan trải nghiệm, hoạt động an sinh xã hội, trao đổi chuyên đề và tôn vinh các nhà sáng tạo nội dung số trẻ tích cực trên không gian mạng.