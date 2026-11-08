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Người đẹp Gia Lai Lê Phương Nghi giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Tiền Phong, VTV)

(GLO)- Tối 7-11, tại TP. Hải Phòng, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về người đẹp Nguyễn Yến Trang (Hà Nội). Đại diện Gia Lai, người đẹp Lê Phương Nghi xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 2.

Đêm chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (phường Đồ Sơn, TP. Hải Phòng) với sự tranh tài của 25 thí sinh. Sau nhiều tháng tham gia các vòng tuyển chọn, rèn luyện kỹ năng và trải nghiệm thực tế, những gương mặt nổi bật nhất đã bước vào đêm thi quyết định để tìm ra chủ nhân của các danh hiệu cao quý.

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Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang (giữa) và Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 Lê Phương Nghi (bìa phải). Ảnh nguồn Báo Tiền Phong

Kết quả chung cuộc, người đẹp Nguyễn Yến Trang đến từ Thủ đô Hà Nội đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về thí sinh Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 được trao cho Lê Phương Nghi - người đẹp đến từ Gia Lai.

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Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang. Ảnh chụp màn hình

Lê Phương Nghi sinh năm 2006, cao 1,72 m, là cựu học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương, hiện theo học ngành Kinh tế đối ngoại tại Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh. Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, cô từng đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương năm 2025.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Phương Nghi còn gây chú ý bởi nền tảng học vấn và khả năng ngoại ngữ. Người đẹp đạt chứng chỉ IELTS 7.5, có khả năng giao tiếp tiếng Nhật và biết chơi piano. Trong quá trình học tập, cô từng đạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý, nhiều lần nhận học bổng và bằng khen Sinh viên 5 tốt.

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Người đẹp Lê Phương Nghi đến từ Gia Lai xuất sắc đạt ngôi vị Á hậu 2 của cuộc thi. Ảnh chụp màn hình

Tại đêm chung kết, Phương Nghi lần lượt vượt qua các vòng thi để góp mặt trong Top 15, Top 10 và Top 5. Ở phần thi ứng xử, cô nhận được câu hỏi về ý nghĩa của việc học tập, tích lũy tri thức trong bối cảnh con người có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin bằng các công cụ công nghệ.

Trả lời câu hỏi, người đẹp Gia Lai nhấn mạnh vai trò của tư duy độc lập, khả năng phản biện và sáng tạo trong thời đại trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ. Theo cô, học tập không đơn thuần là tiếp nhận thông tin mà còn giúp mỗi người có bản lĩnh chọn lọc, tiếp thu những giá trị tiến bộ nhưng không đánh mất bản sắc và giá trị riêng. Phương Nghi cũng bày tỏ mong muốn sử dụng tri thức cùng lòng nhân ái để lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng.

Trong khi đó, Nguyễn Yến Trang - người đẹp sinh năm 2006 - đã chinh phục Ban Giám khảo để giành ngôi vị cao nhất. Ở phần thi ứng xử, cô nhận câu hỏi về vẻ đẹp hòa bình của Việt Nam và cách lan tỏa giá trị ấy đến bạn bè quốc tế.

Yến Trang bày tỏ niềm tự hào, biết ơn khi được sống trong một đất nước hòa bình, nơi mọi người có thể tự do học tập, làm việc và cống hiến. Cô đồng thời nhắc đến vai trò của Việt Nam trong việc thúc đẩy hòa bình thông qua Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tổ chức tại Việt Nam năm 2019.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Trần Xuân Khánh Linh. Cô đồng thời được trao danh hiệu Đại sứ Nhân ái và là thí sinh đầu tiên được đặc cách vào Top 10 nhờ giải thưởng này.

Hoa hậu Việt Nam 2026 mang chủ đề “Miền Hương Sắc”, tiếp tục đề cao bốn tiêu chí Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Bên cạnh các phần thi trình diễn áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội và ứng xử, các thí sinh còn tham gia nhiều hoạt động tìm hiểu di sản, tri ân người có công, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và bảo vệ môi trường biển tại Hải Phòng.

Việc Lê Phương Nghi đạt danh hiệu Á hậu 2 không chỉ đánh dấu thành quả sau hành trình nỗ lực của cá nhân cô mà còn góp thêm một dấu ấn đáng tự hào cho Gia Lai tại cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia.

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