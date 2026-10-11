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2 người đẹp Gia Lai giành vé vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG
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(GLO)- Tối 10-10, tại đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Hải Phòng, 2 cô gái đến từ Gia Lai là Lê Phương Nghi và Trịnh Ngọc Huyền được công bố vào Top 25, giành quyền tham dự đêm chung kết.

Đêm chung khảo được tổ chức tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng với sự tham gia của 53 thí sinh.

Sau các phần trình diễn, người đẹp Lê Phương Nghi (số báo danh 031) và Trịnh Ngọc Huyền (số báo danh 864) cùng có tên trong danh sách 25 thí sinh đi tiếp.

Lê Phương Nghi là cựu học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Pleiku), hiện theo học chương trình Kinh tế đối ngoại tại Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương ở TP. Hồ Chí Minh.

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Thí sinh Lê Phương Nghi (SBD 031) trong phần thi trang phục dạ hội. Ảnh: Tiền Phong Online

Cô từng đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương năm 2025, sở hữu chứng chỉ IELTS 7.5 và đạt nhiều thành tích học tập, trong đó có giải học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý.

Bên cạnh việc học, Phương Nghi tích cực tham gia các hoạt động giáo dục, thiện nguyện.

Trịnh Ngọc Huyền sinh năm 2007, là cựu học sinh Trường THPT A Sanh (xã Ia Krái), hiện theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Tài chính - Marketing.

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Thí sinh Trịnh Ngọc Huyền (SBD 864) trong phần thi trang phục dạ hội. Ảnh: Tiền Phong Online

Cô từng giành danh hiệu Hoa khôi của trường, tham gia các chiến dịch “Xuân tình nguyện”, “Mùa hè xanh” và sáng lập dự án thiện nguyện “Người với người”.

Trước khi bước vào vòng chung khảo, cả hai thí sinh đều bày tỏ mong muốn thông qua cuộc thi để học hỏi, hoàn thiện bản thân và giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa cùng con người Gia Lai đến đông đảo công chúng.

Theo thông tin được Trưởng ban tổ chức công bố tối 10-10, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11 tại Hải Phòng.

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