Gia Lai có 126 thí sinh đạt giải tại hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy

(GLO)- Ngày 4-11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai công bố kết quả các hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trong ngành Giáo dục năm 2026.

Cụ thể, Hội thi “Chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục phòng, chống ma túy” dành cho giáo viên có 51 giải, gồm 3 giải nhất, 9 giải nhì, 11 giải ba và 28 giải khuyến khích. Qua đó, 14 bài dự thi được lựa chọn tham dự giai đoạn I cấp toàn quốc.

Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai vừa công bố 126 thí sinh đạt giải trong các hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp

Đối với Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” dành cho học sinh, có 75 học sinh đạt giải, gồm 3 giải nhất, 12 giải nhì, 24 giải ba và 36 giải khuyến khích. Sở GD&ĐT lựa chọn 15 bài thi tham dự vòng thi cấp toàn quốc.

Hội thi thu hút sự tham gia của 176 trường học, gồm 71 trường tiểu học, 61 trường THCS và 44 trường THPT.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, đa số bài dự thi bám sát chủ đề, được đầu tư nghiêm túc về nội dung và hình thức. Nhiều bài có cách diễn đạt tốt, ý tưởng sáng tạo, đề xuất giải pháp thiết thực, phù hợp với thực tiễn công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở.