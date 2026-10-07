Sôi nổi Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy”

(GLO)- Chiều 6-10, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đã tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” năm 2026.

Tại hội thi, hơn 90 thí sinh đến từ 9 đội thi đại diện cho các khoa trong nhà trường đã trải qua 2 phần thi: Tiểu phẩm và Hùng biện.

Quang cảnh hội thi. Ảnh: Trung Nghĩa

Bằng hình thức sân khấu hóa sinh động, sáng tạo kết hợp tư duy phản biện sắc bén, các đội thi đã truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa liên quan đến quy định pháp luật về phòng, chống ma túy; tác hại của các loại ma túy; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với các cạm bẫy ma túy trên không gian mạng và trong môi trường học đường.

Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc quyết định của Bộ GD&ĐT về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trong môi trường học đường năm 2026.

Đồng thời, đây cũng là sân chơi pháp luật bổ ích, góp phần nâng cao nhận thức và hình thành lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho đội Khoa Du lịch; giải nhì thuộc về Khoa Kỹ thuật nông nghiệp; 2 giải ba được trao cho Khoa Kinh tế - Tổng hợp và Khoa Cơ khí.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã chọn ra các cá nhân tiêu biểu để thành lập đội tuyển chuẩn bị tham gia hội thi cấp khu vực trong thời gian tới.