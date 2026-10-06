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Triển khai công tác tổ chức Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai Cup 2026

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NGỌC HÀ
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(GLO)- Sáng 6-10, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty CP Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai tổ chức họp triển khai công tác tổ chức Giải Bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai Cup 2026.

Theo kế hoạch, Giải Bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai Cup 2026 diễn ra trong vòng 4 ngày (từ ngày 10 đến 14-11) trên sân vận động Pleiku. Theo đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, giải dự kiến có sự tham gia của 4 đội bóng, gồm đội chủ nhà U23 Việt Nam và 3 đội bóng mạnh trong khu vực châu Á.

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Ông Nguyễn Minh Châu - Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thông tin về tình hình các đội bóng quốc tế tham dự giải. Ảnh: Huy Toàn

Hiện nay, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cùng Công ty CP Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai đang hoàn tất các bước chuẩn bị để giải diễn ra thành công tốt đẹp, ghi dấu ấn với khán giả trong nước và quốc tế.

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức đã tập trung bàn về phương án tổ chức thi đấu, bảo đảm an ninh, an toàn, hậu cần, y tế và truyền thông. Đáng chú ý, sân vận động Pleiku đang được tu bổ, nâng cấp, trồng lại cỏ sau mùa mưa nhằm đáp ứng các yêu cầu về chức năng, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn, an ninh, an toàn theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á.

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Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Huy Toàn

Cùng với đó, các điều kiện phục vụ giải đấu như lưu trú, ăn uống, di chuyển cho các đội bóng, ban huấn luyện và tổ trọng tài cũng đã được bố trí.

Công tác an ninh, an toàn trước, trong và sau giải đấu được yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt; công tác truyền thông được chú trọng nhằm tạo sức hút và lan tỏa cho giải.

Giải Bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai Cup 2026 nằm trong chuỗi sự kiện của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

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