(GLO)- Trong 2 ngày (31-10 và 1-11), tại phường Pleiku, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống ma túy trong cơ sở giáo dục năm 2026 cho hơn 500 giáo viên đến từ các trường phía Tây tỉnh.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2025 - 2030, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học.

Hơn 500 giáo viên được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống ma túy trong trường học. Ảnh: Hồ Điểm

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên Phòng PC04 truyền đạt kiến thức về tác hại của ma túy, hướng dẫn nhận biết các loại ma túy hiện nay thông qua dụng cụ trực quan; phổ biến những phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy và các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.

Báo cáo viên Phòng PC04 truyền đạt kiến thức về tác hại của ma túy, hướng dẫn nhận biết các loại ma túy hiện nay thông qua dụng cụ trực quan. Ảnh: Hồ Điểm

Đáng chú ý, các báo cáo viên dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của giáo viên trong quá trình giảng dạy pháp luật về phòng, chống ma túy và tổ chức tuyên truyền cho học sinh. Qua đó, giúp giáo viên có thêm tư liệu, phương pháp truyền đạt phù hợp với từng lứa tuổi, nâng cao khả năng nhận diện, phòng tránh nguy cơ liên quan đến ma túy.

Lớp tập huấn góp phần tăng cường vai trò của nhà trường trong phối hợp với gia đình và lực lượng chức năng. Ảnh: Hồ Điểm

Lớp tập huấn góp phần tăng cường vai trò của nhà trường trong phối hợp với gia đình và lực lượng chức năng, chủ động phòng ngừa ma túy xâm nhập học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.