Lan Khuê, Quỳnh Anh đọ nhan sắc với dàn hậu quốc tế tại Vietnam NextGen Fashion

Siêu mẫu Lan Khuê, Miss Universe Vietnam 2026 Nguyễn Quỳnh Anh khoe nhan sắc quyến rũ khi sải bước trên sàn diễn 'Vietnam NextGen Fashion Era 2' cùng Hoa hậu Yolina Lindquist, Á hậu Chelsea Fernandez...

Couture Show mãn nhãn - cuộc đối thoại của di sản, kỹ thuật thủ công và tư duy sáng tạo đương đại

Siêu mẫu Lan Khuê là tâm điểm của màn trình diễn Numéro 6:Vũ khúc cố đô. Người đẹp phô diễn kỹ thuật catwalk chuyên nghiệp, thu hút qua từng bước chuyển động làm nổi bật tinh thần sang trọng, kiêu hãnh của các thiết kế couture. Ảnh: BTC

Couture Show thuộc khuôn khổ Vietnam NextGen Fashion (VNGF) Era 2 - Grand Fashion Show tổ chức tại Thủ Thiêm Riverstage (TP.HCM) giới thiệu hai bộ sưu tập couture của NTK Phương Linh và Nguyễn Phúc Tuấn.

Sự sắp đặt này cho thấy góc nhìn toàn diện về thời trang thiết kế cao cấp Việt - một bên là hành trình bền bỉ với nghệ thuật váy cưới couture, một bên là tiếng nói sáng tạo đang từng bước khẳng định dấu ấn riêng.

NTK Nguyễn Phúc Tuấn kể chuyện quê hương với lụa tơ tằm và nghệ thuật đính kết qua bộ sưu tập Numéro 6: Vũ khúc cố đô. Ảnh: BTC

NTK tái hiện những hình ảnh thân thuộc về xứ Huế bằng chất liệu lụa tơ tằm Bảo Lộc kết hợp kỹ nghệ đính kết pha lê thủ công. Ảnh: BTC

Anh được chương trình vinh danh với giải thưởng The Emerging Icon. Ảnh: BTC

BST L'Héritage đánh dấu hành trình 26 năm gắn bó với thời trang cưới của NTK Phương Linh. Vẻ đẹp cổ điển vượt thời gian tiếp tục được cô phát triển bằng tư duy sáng tạo đương đại. Ảnh: BTC

NTK Phương Linh được trao giải The Couture Icon. Bộ sưu tập được thể hiện bởi dàn người đẹp nổi tiếng như Á hậu Cẩm Ly, Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025 Lại Mai Hoa, Miss Universe Vietnam 2026 Nguyễn Quỳnh Anh. Ảnh: BTC

Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist trong thiết kế dạ hội ấn tượng của NTK Đinh Thiên Phong. Đêm diễn mang các thiết kế từ ý tưởng đến sàn runway chuyên nghiệp, tạo cơ hội để những gương mặt trẻ thể hiện dấu ấn cá nhân và tiếp cận môi trường làm nghề thực tế. Ảnh: BTC

Dàn hoa hậu, nam vương quốc tế tỏa sáng trên sàn diễn

25 nhà thiết kế trẻ và 10 thủ khoa ngành Thiết kế thời trang đến từ các trường đại học trên cả nước mang đến sàn diễn VNGF những bộ sưu tập mãn nhãn, được trình diễn bởi nhiều tên tuổi lớn trong ngành thời trang và sắc đẹp như hai mỹ nhân Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist và Chelsea Fernandez, Nam vương Topz Nathanon...

NTK Nguyễn Thành Lương nhận giải The Breakthrough - Nhà thiết kế ấn tượng nhất. Trang phục của anh được Mister Supranational Thailand 2023 Topz Nathanon trình diễn. Ảnh: BTC

Các bộ sưu tập được trình diễn theo nhóm các chủ đề: Haute Couture - thiết kế theo tinh thần may đo cao cấp, chú trọng kỹ thuật thủ công, cấu trúc phom dáng và cách xử lý chất liệu với các BST Dalat dans la brume của NTK Đinh Thiên Phong, Liminal của NTK Trịnh Ngọc Hà, Mind Apocalypse của NTK Nguyễn Anh Tú và Black Tie Opera của NTK Võ Văn Khoa.

Ở chủ đề Street Style là 6 bộ sưu tập đưa tinh thần trẻ trung, phóng khoáng lên sàn diễn.

Chủ đề Dân gian đương đại là nơi các nhà thiết kế trẻ khai thác cảm hứng từ văn hóa và chất liệu bản địa như BST Khảm của NTK Đinh Xuân Điệp, BST Mai Core của NTK Võ Thành Đạt.

Á hậu Hoàng Nhung trong thiết kế của NTK Đinh Xuân Điệp, người được vinh danh tại The People’s Choice - Nhà thiết kế thế hệ mới được yêu thích nhất. Ảnh: BTC

Chia sẻ về cơ hội dành cho thế hệ sáng tạo trẻ, nhà sáng lập VNGF - đạo diễn Long Kan cho biết: "Tôi muốn đặt thiết kế của các NTK trẻ vào đúng môi trường mà một NTK chuyên nghiệp phải đối diện: Đứng cạnh những tên tuổi lớn và vẫn có thể khiến khán giả nhớ đến thiết kế của mình".

Á hậu Miss Cosmo 2025 Chelsea Fernandez trình diễn thiết kế của NTK Võ Thành Đạt. Anh nhận giải thưởng Nhà thiết kế sáng tạo nhất -The Visionary. Ảnh: BTC