(GLO)- Người đẹp Elizaveta Kuznetsova đến từ Moldova đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2026 diễn ra chiều 25-11 theo giờ Việt Nam. Đại diện Việt Nam Lê Phương Khánh Như giành danh hiệu Á hậu 4.

Chiều 25-11 theo giờ Việt Nam, chung kết Hoa hậu Quốc tế 2026 - Miss International với sự tham gia của 73 thí sinh, diễn ra tại Tokyo Dome City Hall (Nhật Bản). Chung cuộc, ngôi vị cao nhất đã thuộc về đại diện Moldova - Elizaveta Kuznetsova.

Elizaveta Kuznetsova năm nay 25 tuổi, cao 1,78 m, là người mẫu, họa sĩ. Cô đã tốt nghiệp chuyên ngành Văn học Anh và Pháp, đồng thời dành nhiều thời gian theo đuổi nghệ thuật như một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Cô có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, từng giành giải Hoa hậu Moldova 2019. Kuznetsova giành quyền đại diện Moldova tham dự Miss World 2019 và lọt vào top 40. Năm 2025, cô tiếp tục đại diện Moldova tham gia Miss Earth 2025 và lọt vào top 25.

Người đẹp đến từ Moldova đăng quang Miss International 2026. Ảnh: Minh Huy/SaoStar

Các danh hiệu Á hậu 4 thuộc về đại diện Việt Nam, Á hậu 3 thuộc về đại diện Indonesia, Á hậu 2 thuộc về đại diện Cộng hòa Czech, Á hậu 1 thuộc về đại diện Anh.

Đại diện Việt Nam là Lê Phương Khánh Như. Cô sinh năm 2004, đến từ Khánh Hòa, hiện là sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Khánh Như cao 1,69 m, có số đo 85-59-95 cm. Người đẹp từng nhận học bổng hỗ trợ học tập xuất sắc, có kinh nghiệm làm MC song ngữ, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và đạt một số giải thưởng về dẫn chương trình, dịch thuật.

Khánh Như hô vang hai tiếng Việt Nam. Ảnh: Chụp màn hình/TTO

Một trong những điểm mạnh đáng chú ý của Khánh Như là nền tảng giao tiếp và khả năng sử dụng tiếng Anh. Người đẹp từng cộng tác với Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP. Hồ Chí Minh và một số thương hiệu. Khánh Như từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025.