Chiều 25-11 theo giờ Việt Nam, chung kết Hoa hậu Quốc tế 2026 - Miss International với sự tham gia của 73 thí sinh, diễn ra tại Tokyo Dome City Hall (Nhật Bản). Chung cuộc, ngôi vị cao nhất đã thuộc về đại diện Moldova - Elizaveta Kuznetsova.
Elizaveta Kuznetsova năm nay 25 tuổi, cao 1,78 m, là người mẫu, họa sĩ. Cô đã tốt nghiệp chuyên ngành Văn học Anh và Pháp, đồng thời dành nhiều thời gian theo đuổi nghệ thuật như một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Cô có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, từng giành giải Hoa hậu Moldova 2019. Kuznetsova giành quyền đại diện Moldova tham dự Miss World 2019 và lọt vào top 40. Năm 2025, cô tiếp tục đại diện Moldova tham gia Miss Earth 2025 và lọt vào top 25.
Các danh hiệu Á hậu 4 thuộc về đại diện Việt Nam, Á hậu 3 thuộc về đại diện Indonesia, Á hậu 2 thuộc về đại diện Cộng hòa Czech, Á hậu 1 thuộc về đại diện Anh.
Đại diện Việt Nam là Lê Phương Khánh Như. Cô sinh năm 2004, đến từ Khánh Hòa, hiện là sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Khánh Như cao 1,69 m, có số đo 85-59-95 cm. Người đẹp từng nhận học bổng hỗ trợ học tập xuất sắc, có kinh nghiệm làm MC song ngữ, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và đạt một số giải thưởng về dẫn chương trình, dịch thuật.
Một trong những điểm mạnh đáng chú ý của Khánh Như là nền tảng giao tiếp và khả năng sử dụng tiếng Anh. Người đẹp từng cộng tác với Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP. Hồ Chí Minh và một số thương hiệu. Khánh Như từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025.
Miss International là một trong những cuộc thi sắc đẹp lâu đời và uy tín trên thế giới, được xếp trong nhóm cùng với Miss World, Miss Universe, Miss Earth và Miss Supranational.
Cuộc thi này tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch, trí tuệ và sự thân thiện với thông điệp xây dựng hòa bình, hiểu biết giữa các nền văn hóa.
Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy giành vương miện Hoa hậu Quốc tế đầu tiên về cho Việt Nam.
Ngoài ra, Phương Nhi vào top 15 Miss International 2023, Tường San vào top 8 Miss International 2019…