Concert BigBang thu hút khoảng 90.000 khán giả, du lịch Hà Nội thu 750 tỷ đồng

(GLO)- 2 đêm diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc BigBang tại Hà Nội thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả trong nước và quốc tế. Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thủ đô đón khoảng 220.000 lượt khách du lịch, tổng thu ước đạt 750 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, chương trình “BigBang 2026-2027 World Tour tại Hà Nội - XX: COSMOS” diễn ra trong hai ngày 24 và 25-10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Sự kiện thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả trong nước và quốc tế, tạo sức lan tỏa đến các hoạt động du lịch, lưu trú, ăn uống và mua sắm tại Thủ đô.

Trưởng nhóm Big Bang, G-Dragon, trình diễn trong đêm thứ hai tại Hà Nội, ngày 25-10. Ảnh: Xuân Mai/VnExpress

Thống kê của ngành du lịch Hà Nội cho thấy, trong 2 ngày 23 và 24-10, thành phố đón khoảng 220.000 lượt khách, tăng 15,6% so với tuần trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 67.900 lượt. Tổng thu từ khách du lịch trong dịp diễn ra sự kiện ước tính khoảng 750 tỷ đồng.

Sức hút của chương trình còn thể hiện qua nhu cầu đi lại và tìm kiếm dịch vụ du lịch. Lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trên nền tảng Trip.com tăng 74%, trong khi lượt tìm kiếm chuyến đi đến Thủ đô trên Traveloka tăng gấp 4 lần. Công suất buồng phòng tại một số khách sạn từ 3 đến 5 sao đạt 75-100%. Những số liệu này cho thấy các sự kiện âm nhạc quy mô lớn có thể tạo thêm nhu cầu đối với nhiều loại hình dịch vụ, từ vận chuyển, lưu trú đến ăn uống và mua sắm.

Không chỉ thu hút đông đảo khán giả, chương trình BigBang còn nhận được sự quan tâm của truyền thông trong nước và quốc tế. Theo thông tin được công bố, khoảng 200 tin, bài trên các cơ quan báo chí trong nước đã góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội đến công chúng.

Chương trình “BIGBANG 2026-2027 World Tour tại Hà Nội - XX: COSMOS” thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả, ước tính tổng thu từ khách du lịch trong dịp này là 750 tỷ đồng. Ảnh: M.H/Hànộimới

Để phục vụ sự kiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương và đơn vị tổ chức triển khai những thủ tục liên quan, rà soát điều kiện tổ chức và kiểm tra thực địa. Các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường được xây dựng nhằm phục vụ lượng lớn người dân, du khách đến tham dự.

Thời gian tới, Hà Nội định hướng tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, phối hợp tổ chức và bảo đảm an toàn cho các sự kiện văn hóa, nghệ thuật; đồng thời tăng cường liên kết giữa văn hóa, du lịch và dịch vụ, phát huy nguồn lực văn hóa, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và thu hút thêm các chương trình giải trí quốc tế chuyên nghiệp.