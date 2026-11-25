(GLO)- Cuộc thi Miss Universe 2026 vừa khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp nước chủ nhà Puerto Rico - Jennifer Barreto. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi, một thí sinh đã kết hôn, có con giành vương miện.

Ngày 25-11, chung kết Miss Universe 2026 diễn ra tại Puerto Rico với màn tranh tài của gần 116 thí sinh. Năm nay, Việt Nam nằm trong nhóm 6 quốc gia Đông Nam Á (cùng Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Lào) vắng mặt tại đấu trường quốc tế này do tranh chấp quyền cấp phép và bất ổn hệ thống tổ chức.

Theo kết quả được công bố, Jennifer Barreto - đại diện nước chủ nhà đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất. Đại diện Cộng hòa Dominica giành danh hiệu Á hậu 1, Venezuela là Á hậu 2, Philippines đạt Á hậu 3 và New Zealand xếp vị trí Á hậu 4.

Jennifer Barreto đem về cho Puerto Rico danh hiệu Miss Universe 2026 sau 20 năm chờ đợi. Ảnh: AFP/TNO

Jennifer Barreto là một trong những người đẹp được chú ý nhiều nhất tại Miss Universe 2026. Cô nổi bật giữa dàn thí sinh nhờ chiều cao 1,8 m, sở hữu vẻ đẹp sắc sảo cùng vóc dáng khỏe khoắn. Mỹ nhân sinh năm 1998 còn ghi điểm nhờ học vấn ấn tượng, hoạt ngôn.

Jennifer Barreto tốt nghiệp đại học với bằng cử nhân về tâm lý học nghiên cứu, đồng thời có 2 bằng thạc sĩ về tâm lý học và công tác xã hội. Cô cũng đã hoàn thành các khóa học chuyên sâu về đánh giá nhu cầu cộng đồng, can thiệp chấn thương tâm lý, bảo vệ trẻ em, bạo lực gia đình và phòng chống tự tử. Theo Hola!, năm 2021, Barreto bắt đầu làm việc cho Quân đội Mỹ tại Texas, với vai trò là nhà giáo dục và chuyên gia ứng phó khủng hoảng trong Chương trình Hỗ trợ Gia đình.

Được biết, nàng hậu đã kết hôn với một quân nhân làm việc trong quân đội Mỹ và họ có một con gái.