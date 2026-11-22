(GLO)- Diễn viên Bảo Thanh - phim "Về nhà đi con” được phong quân hàm Trung úy sau 5 năm công tác tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân. Cô tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, là gương mặt quen thuộc trên truyền hình.

Theo đó vào ngày 20-11, Nhà hát Kịch Công an Nhân dân tổ chức lễ công bố và trao quyết định tuyển dụng cán bộ năm 2026 cho 5 nghệ sĩ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy trực tiếp trao quyết định, chúc mừng các cán bộ mới.

Bảo Thanh chính thức vào ngành Công an, được phong quân hàm Trung úy. Ảnh: NVCC/LĐO

Diễn viên Vũ Thị Phương Thanh (Bảo Thanh) cùng 3 đồng nghiệp: Nguyễn Lâm Nguyên, Vũ Quốc Lâm và Lưu Đức Tâm được phong cấp bậc hàm Trung úy, chuyên môn kỹ thuật An ninh nhân dân. Nghệ sĩ Lý Công Hoàng nhận cấp bậc hàm Thiếu úy.

Bảo Thanh cùng đồng nghiệp tại buổi lễ. Ảnh: NVCC/LĐO

Trên trang cá nhân, Bảo Thanh xúc động chia sẻ: "Có những hành trình thật dài. Có những điều tưởng chừng rất gần, rồi lại phải chờ đợi, hy vọng và kiên nhẫn thêm một chút nữa.

Hôm nay, khi mọi thứ cuối cùng cũng có cái kết đẹp, cảm xúc thật khó gọi thành tên. Vui, hạnh phúc lắm, nhẹ nhõm, biết ơn và cả một chút bâng khuâng khi nghĩ về những tháng ngày đã qua".

Bảo Thanh tiết lộ đã giữ vững niềm tin và sự kiên trì trong suốt 5 năm để chờ đợi cơ hội này, đồng thời cô cũng gửi lời cảm ơn lãnh đạo, Ban giám đốc Nhà hát Kịch Công an Nhân dân, đồng nghiệp và những người đã tin tưởng, đồng hành với cô.