Phương Anh Đào được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới

Ngày 6-10, chuyên trang TC Candler hiện có khoảng 377.000 lượt theo dõi trên Facebook công bố thêm những gương mặt trong danh sách đề cử 'Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026', trong đó có diễn viên Phương Anh Đào. Trong hình ảnh do TC Candler đăng tải, cô được giới thiệu với vai trò là diễn viên và người mẫu. Đây là lần đầu tiên Phương Anh Đào nhận đề cử tại danh sách này. Cùng nhóm đề cử với Phương Anh Đào còn có nhiều gương mặt quốc tế như diễn viên, người mẫu Demet Özdemir đến từ Thổ Nhĩ Kỳ; vận động viên pickleball Anna Leigh Waters của Mỹ; diễn viên, người mẫu Eméraude Toubia của Canada; diễn viên, người mẫu, tác giả Jeanette Aw của Singapore và người mẫu, cố vấn Reen Lapatan đến từ Philippines.

Phương Anh Đào cũng là một trong những nghệ sĩ Việt được TC Candler đưa vào danh sách đề cử năm nay, bên cạnh Ninh Dương Lan Ngọc, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Đoàn Thiên Ân, Kaity Nguyễn, Thúy Ngân...

Phương Anh Đào được khán giả nhận xét sở hữu đường nét hài hòa, phù hợp với nhiều phong cách hình ảnh khác nhau. Ảnh: NSX BÁU VẬT TRỜI CHO

Hơn một thập niên theo đuổi nghệ thuật của Phương Anh Đào

Phương Anh Đào sinh năm 1992, tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM năm 2014. Trước khi được biết đến trên màn ảnh rộng, cô từng tham gia các bộ phim truyền hình, phim ngắn, đóng quảng cáo và xuất hiện trong nhiều video ca nhạc. Năm 2015, cô gây chú ý với vai phản diện Misa trong sitcom Chiến dịch chống ế.

Năm 2018 được xem là cột mốc quan trọng khi Phương Anh Đào liên tiếp góp mặt trong ba dự án điện ảnh Em gái mưa, Nhắm mắt thấy mùa hè và Chàng vợ của em. Trong đó, vai Nhật Hạ trong Nhắm mắt thấy mùa hè mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2018. Bộ phim cũng được chọn trình chiếu tại Liên hoan phim Việt Nam tại Mỹ và Phương Anh Đào nhận đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại sự kiện này.

Phương Anh Đào biến hóa với nhiều dạng vai, từng bước tạo dấu ấn riêng qua các tác phẩm điện ảnh. Ảnh: NSX MAI (TRÁI) VÀ NSX BÁU VẬT TRỜI CHO

Sau bước khởi đầu thuận lợi, cô tiếp tục thử sức với nhiều thể loại. Trong Bằng chứng vô hình, Phương Anh Đào vào vai một cô gái khiếm thị, trong khi Vô diện sát nhân yêu cầu cô xử lý nhiều cảnh tâm lý và hành động. Cô cũng góp mặt trong Cha ma, Chiếm đoạt và Tro tàn rực rỡ. Nếu những vai diễn trước giúp Phương Anh Đào tạo dấu ấn trong giới chuyên môn, Mai lại đưa cô đến gần khán giả đại chúng. Được Trấn Thành lựa chọn sau nhiều vòng tuyển diễn viên, cô đảm nhận nhân vật Mai - người phụ nữ làm nghề mát xa, mang nhiều tổn thương và khao khát một cuộc sống bình yên. Chính Trấn Thành từng đánh giá Phương Anh Đào có khả năng diễn xuất đa dạng và nội tâm phù hợp với nhân vật.

Thành công rực rỡ của Mai trở thành bước ngoặt lớn trong sự nghiệp nữ diễn viên. Tác phẩm đạt doanh thu hơn 500 tỉ đồng, còn Phương Anh Đào giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 với vai diễn này.

Năm 2026, cô trở lại màn ảnh rộng với Báu vật trời cho, tiếp tục đóng cặp cùng Tuấn Trần. Tác phẩm sau đó vượt mốc 103 tỉ đồng doanh thu. Hiện Phương Anh Đào tiếp tục tham gia Ngày con còn mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, đóng cùng Hồng Đào, Huy Anh, Nguyên Thảo, NSƯT Lê Thiện và NSƯT Công Ninh.

Theo An Hạ (TNO)