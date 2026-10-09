Hồng Nhung rạng rỡ sau biến cố, đọ sắc cùng Hồ Ngọc Hà, Hoàng Oanh

Sau 2 năm vắng bóng, Cường Đàm chính thức trở lại cùng dự án AETHER và chủ đề khơi gợi nhiều ý niệm mang tên “Giới hạn mở”. Sự kiện quy tụ nhiều sao Việt như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương, Diễm My 9X, Mỹ Anh, Min, Lan Khuê… cùng nhiều doanh nhân, chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hồng Nhung diện thiết kế gợi cảm, khoe eo thon ở tuổi 56. Ảnh: NTK cung cấp

Trong không gian đậm chất nghệ thuật, thời trang và điêu khắc cùng hiện diện qua màn trình diễn đương đại. Bộ sưu tập mới được giới thiệu theo một cách độc đáo, khi những người mẫu ẩn danh, che kín gương mặt bằng mặt nạ và đôi tay bằng găng, lần lượt bước vào các vùng sáng, dưới những mái vòm mang đậm dấu ấn thời gian.

20 thiết kế là sự biến đổi của chất liệu, phom dáng và chi tiết, với bảng màu chuyển động từ những sắc độ đậm, trung tính đến các gam màu giàu tính biểu đạt. Dù khác biệt về biểu hiện, các thiết kế vẫn được liên kết bởi những đường cong tối giản, tiết chế và có tính chiết trung.

Sắc vóc của Hồng Nhung ở tuổi 56

Hồng Nhung hội ngộ ca sĩ Tùng Dương tại sự kiện. ﻿Ảnh: NTK cung cấp

Trong đó, sự xuất hiện của ca sĩ Hồng Nhung được nhiều người quan tâm. Sau biến cố sức khỏe, giọng ca Nhớ mùa thu Hà Nội trở lại các hoạt động nghệ thuật bằng nguồn năng lượng tích cực. Bên cạnh đó, nhan sắc trẻ trung của nữ nghệ sĩ cũng được nhiều người quan tâm. Tại sự kiện, cô có dịp hội ngộ những đồng nghiệp thân thiết như Mỹ Linh, Tùng Dương...

Có quãng thời gian, Hồng Nhung phải ra vào bệnh viện để theo dõi sức khỏe. Dù vậy, giọng ca 7X vẫn duy trì việc biểu diễn trên sân khấu và sắp xếp lịch trình để chăm sóc cho các con. Bên cạnh việc sống kỷ luật, Hồng Nhung còn tích cực tập luyện, cố gắng giữ tinh thần lạc quan. Chính điều này không chỉ giúp nữ nghệ sĩ giữ được sắc vóc trẻ trung mà còn là cách giúp cô cân bằng năng lượng sau biến cố sức khỏe.

Ngoài Hồng Nhung, nhiều sao Việt cũng có mặt để chúc mừng nhà thiết kế Cường Đàm. Trong đó, Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi xuất hiện trong thiết kế váy đuôi cá, khoe trọn đường cong nóng bỏng. Dù đã là mẹ 3 con nhưng nhờ tích cực tập luyện, cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả. Nhờ vậy, nữ ca sĩ tự tin thử sức ở nhiều phong cách khác nhau. ﻿Ảnh: NTK cung cấp

Nhan sắc ngọt ngào của Á hậu Hoàng Oanh tại sự kiện. Thời gian qua, cô gây chú ý khi vướng tin đồn tình cảm với Patrik Lê Giang. Thông tin về cặp đôi nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. ﻿Ảnh: NTK cung cấp

Diễm My 9X được khen ngợi ngày càng nhuận sắc sau khi lấy chồng sinh con. Ghi điểm bởi vẻ ngoài rạng rỡ cùng vóc dáng thon thả, sao phim Gái già lắm chiêu còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi hôn nhân viên mãn bên chồng doanh nhân. ﻿Ảnh: NTK cung cấp

Mỹ Linh - Mỹ Anh với phong cách đối lập tại sự kiện. Nếu như giọng ca Tóc ngắn toát lên vẻ quyền lực, sang trọng thì con gái cô chọn phong cách thanh lịch với chiếc váy xanh tinh tế. ﻿Ảnh: NTK cung cấp

Sở hữu phong cách gợi cảm, Tiên Nguyễn chọn thiết kế bó sát với chi tiết cắt xẻ táo bạo, giúp tôn lên vẻ quyến rũ. ﻿Ảnh: NTK cung cấp

Nếu như Min chọn phong cách gợi cảm thì Lan Khuê xuất hiện với hình ảnh thanh lịch. Sau khi kết hôn, nữ siêu mẫu 9X vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, bên cạnh việc dành thời gian chăm sóc gia đình. ﻿Ảnh: NTK cung cấp

Theo Thạch Anh (TNO)