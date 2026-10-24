Hà Nội trước đêm concert BigBang: Khách sạn kín phòng, người dân cần lưu ý gì khi di chuyển?

(GLO)- 2 đêm concert BigBang tại sân vận động Mỹ Đình khiến nhu cầu lưu trú và đi lại ở Hà Nội tăng mạnh. Người hâm mộ cần chủ động đặt phòng, tính toán thời gian di chuyển và lựa chọn phương tiện phù hợp để tránh phát sinh chi phí, ùn tắc.

Khách sạn quanh sân Mỹ Đình đồng loạt kín phòng

Sức nóng của 2 đêm diễn BigBang tại Hà Nội đang lan rộng từ thị trường vé sang dịch vụ lưu trú, vận tải và du lịch. Concert diễn ra ngày 24 và 25-10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thu hút đông đảo người hâm mộ từ nhiều tỉnh, thành phố.

Nhóm nhạc BigBang. Ảnh: YG Entertainment/VTV

Hiện phần lớn khách sạn trong bán kính 1-3 km quanh sân vận động không còn phòng cho đêm 24-10. Một số cơ sở chỉ còn phòng lẻ hoặc các hạng phòng cao cấp.

Giá phòng đôi tại khu vực này phổ biến khoảng 1 triệu đồng/đêm, tăng khoảng 200.000-300.000 đồng so với ngày thường. Tại một số khách sạn, mức giá còn cao hơn đáng kể.

Công suất phòng tại khu vực Mỹ Đình đã vượt 80%. Nhu cầu tăng cao khiến nhiều du khách phải mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các khu vực Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm và những địa điểm xa sân vận động hơn.

Không chỉ thị trường khách sạn, giá vé máy bay đến Hà Nội cũng tăng mạnh trong dịp này. Theo đó, vé máy bay khứ hồi chặng TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội trong giai đoạn từ ngày 23 đến 26-10 có thời điểm lên gần 7 triệu đồng, tùy khung giờ bay và điều kiện vé.

Những diễn biến trên cho thấy người hâm mộ đi xem concert cần chuẩn bị sớm cả nơi lưu trú lẫn phương án đi lại, thay vì chỉ tập trung vào vé vào cửa.

Chủ động lộ trình, tránh dồn về sân vận động sát giờ diễn

Với lượng khán giả lớn cùng tập trung về khu vực Mỹ Đình, việc di chuyển trước và sau chương trình có thể mất nhiều thời gian hơn ngày thường.

Người dân có kế hoạch đi qua khu vực này nên chủ động theo dõi tình hình giao thông, cân nhắc điều chỉnh giờ xuất phát hoặc lựa chọn tuyến đường khác nếu không cần đến gần sân vận động.

Lịch trình cụ thể đã được Ban Tổ chức cập nhật. Ảnh: BTC/VTV

Khán giả tham dự concert nên xuất phát sớm để có thời gian di chuyển, tìm đúng cổng vào và hoàn tất thủ tục kiểm tra vé. Việc đến sát giờ biểu diễn có thể khiến người xem gặp khó khăn khi lưu lượng phương tiện và người đi bộ tăng cao.

Khán giả cũng nên cân nhắc sử dụng phương tiện công cộng hoặc dịch vụ vận chuyển phù hợp thay vì tự lái xe đến sát khu vực tổ chức. Nếu đi xe cá nhân, cần tìm hiểu trước địa điểm gửi xe được phép sử dụng, tránh dừng, đỗ tùy tiện gây cản trở giao thông.

Bên cạnh đó, khán giả cần kiểm tra kỹ vé điện tử, giấy tờ tùy thân và các quy định vào sân do ban tổ chức công bố. Nên lưu sẵn thông tin vé trên điện thoại, bảo đảm thiết bị đủ pin và thống nhất phương án liên lạc với người đi cùng.