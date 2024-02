Fan Việt 'sục sôi' trước thềm 'The Eras Tour' của Taylor Swift ở Singapore

Cuộc chiến săn vé bùng nổ từ nửa năm trước

Bắt đầu từ tháng 3.2023 với 151 buổi biểu diễn khắp 5 châu lục được lên lịch cho đến cuối năm 2024, The Eras Tourcủa Taylor Swift đang là chuyến lưu diễn gây sốt toàn cầu. Đây là chuyến lưu diễn đầu tiên đạt doanh thu 1 tỉ USD và chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất hiện nay, tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế, du lịch nhiều quốc gia, đồng thời nhận được nhiều giải thưởng cũng như sự tôn vinh, chào đón nồng nhiệt từ chính phủ các nước.

Với sức nóng từ trước, đến tháng 6.2023, người hâm mộ của Taylor Swift tại Đông Nam Á "dậy sóng" trước tin ca sĩ người Mỹ sẽ đưa The Eras Tour đến Singapore. Vì chính phủ nước này đã chi hàng chục triệu USD (ước tính khoảng 450 tỉ đồng) để trở thành quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á có The Eras Tour "đổ bộ" nên 6 đêm diễn của "rắn chúa" tại sân vận động quốc gia Singapore không chỉ được đông đảo người hâm mộ trong nước săn đón nồng nhiệt mà còn thu hút một lượng lớn khán giả từ các nước trong khu vực: Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines... Đây được xem là sự lựa chọn hợp lý đối với người hâm mộ giọng ca Look what you made me ởĐông Nam Á do vị trí địa lý, chính sách nhập cảnh thuận tiện, chi phí hợp lý so với các điểm dừng chân khác của tour diễn.

Cũng từ đây, người hâm mộ tại các nước ASEAN bước vào cuộc chiến săn vé khốc liệt nhất từ trước đến nay. Vé The Eras Tour tại Singapore được mở bán từ đầu tháng 7.2023, tức là trước thời điểm diễn ra sự kiện hơn nửa năm. Trong đợt mở bán sớm cho chủ thẻ ngân hàng UOB được mở từ 12 giờ ngày 5.7.2023 (giờ địa phương), chỉ sau vài phút, số người chờ mua vé đã lên tới 1 triệu. Theo Straits Times, đến 14 giờ 20 phút cùng ngày, toàn bộ vé dành riêng cho UOB đã bay sạch. Đến ngày 7.7, trang này tiết lộ lượng vé cho cả 6 buổi biểu diễn của giọng ca sinh năm 1989 tại quốc đảo sư tử với giá vé từ 108 USD đến 1.228 USD (từ 2,6 đến hơn 30 triệu đồng) đã được tiêu thụ hết sau 2 ngày mở bán. Trước nhu cầu quá lớn, Ticketmaster mở thêm một đợt bán vé bổ sung vào 10 giờ sáng 25.1.2024 và chỉ đến khoảng 15 giờ cùng ngày, số vé này nhanh chóng được bán sạch.

Straits Times đưa tin, khi Singapore được công bố là điểm dừng chân duy nhất ở Đông Nam Á trong chuyến lưu diễn The Eras Tour của Taylor Swift, Nicole Ng (26 tuổi, Malaysia) dự định sẽ dành ba ngày hai đêm tại Singapore để "cháy" cùng thần tượng. "Vì đây là cơ hội hiếm có để xem Taylor Swift biểu diễn trực tiếp nên tôi không thực sự đặt ra ngân sách. Tôi bay từ Kuala Lumpur đến Singapore vì đây có lẽ là nơi duy nhất tôi có đủ khả năng để đến trong số tất cả các điểm dừng chân của chuyến lưu diễn", người hâm mộ này nói thêm. Hôm 6.7, Jonathan Castro (51 tuổi, kỹ sư Philippines làm việc tại Singapore) cho biết ông đã xếp hàng tại một chi nhánh của Bưu điện Singapore trong hơn 18 tiếng để có thể mua vé cho con gái mình. Ông không ngại chi gần 1.000 USD (hơn 24,5 triệu đồng) để sở hữu 4 tấm vé.

Tại Việt Nam, hàng chục nghìn người hâm mộ cũng ồ ạt xếp hàng trên trang bán vé chính thức để giành giật cơ hội gặp thần tượng giữa hàng triệu người khác đang cùng chờ đợi. Bên cạnh trang Ticketmaster, fan cũng tích cực săn các combo (bao gồm vé xem concert và phòng khách sạn) trên Klook để tăng cơ hội đặt được chỗ.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Lê Kim Khánh (30 tuổi, TP.HCM) cho biết cuộc chiến săn vé The Eras Tour ở Singapore với chị không hề dễ dàng khi có hàng triệu người cũng đang tìm kiếm giống mình và việc mua được vé còn phụ thuộc vào may mắn. "Lúc đó tôi đặt nhiều tài khoản lắm, vừa canh mua trên Ticketmaster, vừa mua trên Klook và phải đợi tầm 3, 4 tiếng mới đến lượt mua", chị chia sẻ. Dù vé máy bay đắt hơn nhiều so với ngày thường và vé được mua trước từ tháng 7.2023, có thể có lịch trình phát sinh, khó thu xếp song chị Kim Khánh cho biết mình chấp nhận điều này. Khán giả này giải thích: "Đó là điều bắt buộc rồi bởi ngay cả khi mua trước như vậy cũng đã rất khó khăn mới mua được, chứ để mua sau rồi phải mua lại từ một bên khác mình sẽ gặp nhiều rủi ro hơn nữa. Còn về lịch trình, nếu xui quá thì mình chịu thôi nhưng khi đã mua vé trước mình cũng cố gắng sắp xếp hết rồi".

Vé máy bay, phòng khách sạn 'cháy' trước cơn sốt Taylor Swift

Theo Straits Times, dự kiến sẽ có hơn 300.000 người hâm mộ trong khu vực sẽ tham gia các buổi biểu diễn của Taylor Swift vào ngày 2 - 4.3 và 7 - 9.3 tại Singapore, tạo nên một cú hích lớn cho nền kinh tế nước này. Các chuyên gia tại đảo quốc sư tử dự đoán sẽ có đợt bùng nổ du lịch vào tháng 3.2024 nhờ vào sức nóng từ siêu sao người Mỹ và chuyến lưu diễn đình đám của cô.

Nhà điều hành chuỗi khách sạn Accor ở Singapore tiết lộ từ tháng 7.2023 rằng một số khách sạn của họ đã chật kín chỗ kể từ khi vé concert được mở bán. Bà Cinn Tan, giám đốc thương mại và tiếp thị của Tập đoàn khách sạn Pan Pacific, cho biết Parkroyal Collection Pickering đã chứng kiến lượng đặt phòng từ ngày 2 - 9.3.2024 tăng 200% so với tuần trước khi phát hành vé. Vị này cho biết hầu hết lượng đặt chỗ này đến từ Úc, Indonesia, Đài Loan và Hàn Quốc. Còn trên Agoda, thời điểm vé The Eras Tour ở Singapore mới được mở bán, nền tảng này đã ghi nhận số lượt tìm kiếm khách sạn ở Singapore đã tăng gấp 160 lần so với bình thường. Lượng đặt phòng tăng đột biến do nhu cầu từ khán giả các nước trong khu vực, dẫn đầu là Philippines. Bà Sarah Wan, tổng giám đốc công ty du lịch Klook tại Indonesia, Malaysia và Singapore, cho biết có hơn 600.000 người hâm mộ từ khắp khu vực đã chờ trực tuyến để mua các gói, mỗi gói bao gồm hai vé xem concert và một đêm nghỉ tại khách sạn.

Cùng với nhu cầu về lưu trú, số lượng tìm kiếm vé máy bay và giá vé đến Singapore cũng tăng đột biến trong khoảng thời gian diễn ra tour diễn của Taylor Swift. Jestar Asia cho biết nhu cầu trên các đường bay như Manila, Jakarta và Bangkok đến Singapore đã tăng 20% trong tháng 7.2023 do các buổi biểu diễn của chủ nhân hit Karma. Caesar Indra - chủ tịch Traveloka, cho biết nền tảng này đã chứng kiến lượng đặt vé máy bay trong thời gian diễn ra The Eras Tour ở Singapore tăng gấp 6 lần, với nhu cầu chủ yếu đến từ Indonesia, Việt Nam và Trung Quốc.

Dù tổ chức tại Singapore nhưng sức nóng của The Eras Tour đã sớm lan sang Việt Nam từ nhiều tháng qua. Bằng chứng là có hàng loạt hội nhóm trên Facebook với số lượng thành viên từ vài nghìn đến vài chục nghìn người đã được tạo ra để Swifties (cộng đồng người hâm mộ Taylor Swift) cùng chia sẻ kinh nghiệm săn vé, nhượng vé concert, vé máy bay, phòng khách sạn, lập nhóm đi chung, ở ghép… cùng nhiều thông tin hữu ích để có một chuyến "đu idol" thành công.

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, loạt đêm diễn thuộc The Eras Tour của Taylor Swift tại Singapore chính thức diễn ra. Càng đến gần sự kiện, các hội nhóm của cộng đồng Swifties Việt Nam càng hoạt động sôi nổi với hàng loạt bài đăng liên quan đến các buổi diễn. Trong đó, loạt bài đăng "pass" vé (bán lại vé đã mua thành công) chiếm số lượng nhiều hơn cả. Dù phải trầy trật mới mua được vé song do thời điểm chốt vé thành công là tháng 7.2023 trong khi sự kiện diễn ra vào tháng 3.2024, cách nhau hơn nửa năm, nên nhiều khán giả gặp phải lịch trình phát sinh hay các tình huống bất khả kháng khiến kế hoạch không thể diễn ra như dự tính.

Trên nhóm Hành trình tham dự The Eras Tour - Singapore có hơn 8.500 người tham gia, mỗi ngày có hàng chục bài đăng với nội dung sang nhượng vé từ các thành viên tại TP.HCM, Hà Nội lẫn nhiều khu vực khác. Trên nhóm Facebook có tên Group này để đi concert Taylor Swift Singapore 2024 với hơn 27.000 thành viên, tình hình "pass" vé càng diễn ra sôi nổi. Các vé được rao bán lại nằm ở nhiều khu vực khác nhau, từ CAT cho đến VIP với các mức giá thấp hơn, tương đương hoặc cao hơn giá vé chính thức song mức chênh lệch không quá cao.

Ví dụ, hôm 20.2, có tài khoản H.N đăng "pass" cặp vé đêm 2.3, khu CAT4 với mức 13 triệu/cặp (có thương lượng), trong khi mức giá chính thức của khu vực này là 248 USD/vé (hơn 6 triệu đồng). Cùng thời điểm, một người hâm mộ tên T.T.T cũng đăng bán lại vé khu vực VIP4 (ngày 3.3) với mức giá 17 triệu đồng/vé trong khi giá vé gốc của khu vực này là 528 USD (gần 13 triệu đồng). Cũng không ít người đăng "pass" vé kèm với phòng khách sạn nhằm thuận tiện nhất cho người mua. Để tăng thêm mức độ uy tín, các tài khoản sang nhượng vé sẵn sàng công khai thông tin và ưu tiên các giao dịch trực tiếp.

Theo ghi nhận dựa trên các bài đăng "pass" vé ở hai nhóm kể trên, lượng khán giả đang cần bán lại vé rất nhiều song số lượng người vào hỏi mua vé cũng khá cao. Chưa kể, cùng với những bài đăng sang nhượng vé, không ít thành viên trong nhóm lũ lượt đăng bài tìm vé dự concert, vé máy bay, phòng khách sạn, cho thấy nhu cầu sang Singapore xem The Eras Tour của fan Việt vẫn còn khá lớn. Ngoài ra, các bài đăng lập hội nhóm đi chung, tìm người ở ghép để giảm thiểu chi phí cũng thu hút lượng tương tác lớn.

Giữa lúc tình hình "pass" vé tại Việt Nam đang diễn ra sôi nổi, Swifties Việt Nam cũng kêu gọi nhau đề cao cảnh giác khi mua lại vé từ người lạ để tránh "tiền mất tật mang". Nhiều tháng qua, phía cảnh sát Singapore cũng cảnh báo công chúng về các vụ lừa đảo liên quan đến việc mua lại vé các buổi biểu diễn của Taylor Swift, Coldplay tại nước này khi các vụ lừa đảo đang gia tăng trở lại. Theo Straits Times, chỉ trong khoảng 6 tháng đầu năm 2023, Singapore đã có ít nhất 462 người dính vào các vụ lừa đảo như trên với tổng số tiền thiệt hại hơn 480.000 USD (hơn 11 tỉ đồng).