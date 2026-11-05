Sẽ có series phim về Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Bộ Công an được giao chủ trì sản xuất series phim ký sự truyền hình, phim tài liệu điện ảnh về Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, dự kiến phát sóng từ ngày 29-4-2027.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 2087/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Đáng chú ý, quyết định bổ sung nhiệm vụ xây dựng series phim ký sự truyền hình và phim tài liệu điện ảnh về Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (bên trái) cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng tiễn đưa các liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh sáng 14-10. Ảnh: VGP News

Theo đó, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện. Thời gian hoàn thành được xác định với tập phim đầu tiên phát sóng vào ngày 29-4-2027 và tập cuối cùng vào ngày 27-7-2027.

Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới dấu mốc 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, góp phần tái hiện hành trình tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời lan tỏa những câu chuyện xúc động về nỗ lực tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.

Trước đó, ngày 2-4-2026, tại Thành cổ Quảng Trị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã phát động Chiến dịch 500 ngày đêm.

Chiến dịch được triển khai từ ngày 15-3-2026 đến 27-7-2027, với mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó là nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ và đẩy mạnh rà phá bom mìn, vật nổ tại các địa bàn trọng điểm.

Đến ngày 3-11-2026, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 4.196 hài cốt liệt sĩ, đạt 59,94% mục tiêu đề ra. Đây là kết quả từ sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên nhiều địa bàn trong nước cũng như tại Lào và Campuchia.

Bên cạnh nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, công tác lấy mẫu sinh phẩm và giám định ADN tiếp tục được đẩy mạnh nhằm xác định danh tính những người đã hy sinh nhưng chưa được biết tên. Mỗi mẫu hài cốt được giám định, mỗi thông tin được xác minh đều mở thêm cơ hội để thân nhân tìm lại người thân sau nhiều năm mong đợi.

Việc xây dựng series phim ký sự truyền hình và phim tài liệu điện ảnh được kỳ vọng sẽ góp phần lưu giữ những tư liệu chân thực về chiến dịch đặc biệt này, khắc họa sự hy sinh, cống hiến của các lực lượng tham gia và những câu chuyện phía sau hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.