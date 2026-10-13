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Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ thứ 3 tại An Nhơn Bắc

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Ngày 13-10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai cho biết, Đội K52 (Phòng Chính trị) phối hợp với lực lượng chức năng phường An Nhơn Bắc đã phát hiện, quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ vào ngày 12-10 tại tổ dân phố Lộc Thuận, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở khu vực này lên 3 hài cốt.

Trước đó, từ nguồn tin của người dân, Đội K52 phối hợp với Ban CHQS phường An Nhơn Bắc tiến hành xác minh, khoanh vùng và tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực vườn nhà người dân ở tổ dân phố Lộc Thuận.

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Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tổ dân phố Lộc Thuận (phường An Nhơn Bắc). Ảnh: Hồng Phúc

Qua tìm kiếm, ngày 9-10, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật như vải võng dù bộ đội, cúc áo. Ngày 10-10, các lực lượng phát hiện hài cốt liệt sĩ thứ 2 cùng nhiều di vật gồm ví da có ảnh đã mờ, bút bi, lược, nhíp nhổ râu, dao gấp, dây dù, bật lửa đá và đạn đại liên. Đến ngày 12-10, các lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm hài cốt liệt sĩ thứ 3 tại khu vực này.

Hiện Đội K52 và các lực lượng địa phương tiếp tục kiểm tra, tìm kiếm tại những vị trí nghi vấn nhằm bảo đảm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện cẩn trọng, không bỏ sót.

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