(GLO)- Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cho biết, ngày 17-11, đội tiếp tục quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ (HCLS) tại làng Lâm, xã Bọ Nhầy, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Cán bộ, chiến sĩ Đội K52 thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập HCLS tại làng Lâm (xã Bọ Nhầy, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia). Ảnh: Đội K52

Việc tiếp tục quy tập thêm 2 HCLS tại tỉnh Ratanakiri đã nâng tổng số hài cốt được Đội K52 tìm thấy tại đây lên 7 hài cốt, kể từ khi bắt tay vào thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập từ đầu mùa khô 2026 đến nay.

2 HCLS được tìm thấy hiện chỉ còn răng, xương và các di vật gồm: dép cao su, tăng, lọ dầu gió. Các hài cốt hiện được Đội K52 đưa về đơn vị đóng quân để thờ cúng, đồng thời lấy mẫu sinh phẩm ADN phục vụ công tác giám định sau này.

HCLS và di vật được Đội K52 quy tập. Ảnh: Đội K52 cung cấp

Trước đó, Đội K52 tiếp nhận thông tin từ ông Rmah Pnhong (80 tuổi, trú tại làng ở làng Lâm, xã Bọ Nhầy). Ông Pnhong cho biết, trước đây, ông là người bản địa sinh sống tại khu vực huyện Đức Cơ (cũ) của tỉnh Gia Lai.

Sau khi địch chiếm đóng, đàn áp, cả làng đã di chuyển vào rừng thuộc khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia sinh sống. Tại đây, ông gặp bộ đội từ miền Bắc vào xây dựng lực lượng để giải phóng Tây Nguyên nên đã tham gia hoạt động cách mạng, là bộ đội địa phương. Năm 1972, đơn vị của ông bị trúng mìn khiến nhiều đồng chí hy sinh.

Ông Rmah Pnhong cho biết thêm, bộ đội hy sinh được chôn cất trong rừng gần khu vực đơn vị đóng quân. Năm 1975 tỉnh Gia Lai hoàn toàn giải phóng, ông xuất ngũ sau đó sinh sống tại làng Lâm, xã Bọ Nhầy cho đến hiện tại.