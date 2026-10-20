Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Tìm thấy thêm 14 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong ngày 19-10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo TTO, QĐND)

(GLO)- Ngày 19-10, lực lượng chức năng tìm thấy thêm 14 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh), nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại đây lên 778.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh ngày 19-10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B của công viên Lê Thị Riêng.

tim-thay-them-14-hai-cot-liet-si-tai-cong-vien-le-thi-rieng-trong-ngay-19.jpg
Ngày 19-10, các lực lượng đã tìm thấy thêm 14 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP. HCM/TTO

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 600 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất. Kết quả, thêm 14 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo đã được tìm thấy.

Công tác tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai từ tháng 6-2026. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng từng bước mở rộng phạm vi khai quật, tập trung vào những khu vực được xác định có khả năng còn hài cốt liệt sĩ. Hoạt động tìm kiếm được triển khai thận trọng, đồng thời chú trọng thu thập, bảo quản các di vật đi kèm để phục vụ công tác xác minh danh tính.

Từ ngày 23-6 đến hết ngày 19-10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 778 hài cốt liệt sĩ (322 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 745 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Xã Tuy Phước Đông tổ chức trọng thể lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ

Xã Tuy Phước Đông tổ chức trọng thể lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Sáng 8-10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phước Thắng, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt một liệt sĩ vừa được tìm thấy trên địa bàn.

Từ nguồn tin người dân, Đội K52 phát hiện dấu tích hào công sự tại Tuy Phước Đông.

Từ nguồn tin người dân, Đội K52 phát hiện dấu tích hào công sự tại Tuy Phước Đông

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Đến ngày 7-10, Đội K52 (thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đang tiếp tục khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại thôn Bình Thành (xã Tuy Phước Đông). Từ nguồn tin người dân cung cấp, lực lượng chức năng đã phát hiện dấu tích hào công sự tại khu vực tìm kiếm.

Gia Lai quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Dom.

Gia Lai quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Dom

Thời sự

(GLO)- Ngày 6-10, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai cho biết, từ nguồn tin do người dân cung cấp, Đội K52 (Phòng Chính trị) phối hợp với Ban CHQS xã Ia Dom tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại làng Bi.

Khai thác hiệu quả nguồn tin, kết luận chặt chẽ địa bàn tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Khai thác hiệu quả nguồn tin, kết luận chặt chẽ địa bàn tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Chiều 5-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) tỉnh chủ trì buổi làm việc đánh giá kết quả thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.

Tìm thấy 718 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, tiếp tục mở rộng tìm kiếm

Tìm thấy 718 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, tiếp tục mở rộng tìm kiếm

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Sau hơn 3 tháng tìm kiếm, đến ngày 4-10, lực lượng chức năng đã quy tập 718 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh). Trong số này, 685 bộ được tìm thấy riêng lẻ, 33 bộ được phát hiện tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí mộ tập thể nằm tại khu A và 6 vị trí ở khu B).

Tổ chức lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ tại Krông Pa. Ảnh: Vũ Chi

Tổ chức lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ tại Krông Pa

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Chiều 25-9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Krông Pa (tỉnh Gia Lai), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc xã Phú Túc, xã Uar long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ được quy tập trên địa bàn.

Xuyên lễ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Xuyên lễ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Trong những ngày cả nước hân hoan chào mừng Quốc khánh 2-9, tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Gia Lai, các lực lượng tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm vẫn miệt mài thực hiện lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ (HCLS) phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính liệt sĩ.

Phát hiện nhiều kỷ vật của liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Thạnh

Phát hiện nhiều kỷ vật của liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Thạnh

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Ngày 1-9, trong quá trình khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Thạnh (xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện nhiều kỷ vật ở các phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin, qua đó mở thêm manh mối phục vụ công tác xác minh và tìm thân nhân liệt sĩ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thăm, động viên lực lượng lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thăm, động viên lực lượng lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Chiều 31-8, Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã đến thăm, động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tăng Bạt Hổ (xã Hoài Ân) và Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Thạnh (xã Vạn Đức).

Gia Lai: Phát hiện nhiều kỷ vật, mở thêm manh mối về danh tính liệt sĩ.

Gia Lai: Phát hiện nhiều kỷ vật, mở thêm manh mối về danh tính liệt sĩ

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Ngày 29-8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ thuộc Chiến dịch 500 ngày đêm tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều kỷ vật chứa thông tin, mở thêm những manh mối quan trọng phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Đông Bắc Campuchia

Phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Đông Bắc Campuchia

Thời sự

(GLO)- Sáng 26-8, tại tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia), Ban chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai và Preah Vihear tổ chức hội đàm thống nhất kế hoạch phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2026-2027.

null