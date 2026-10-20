Tìm thấy thêm 14 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong ngày 19-10

(GLO)- Ngày 19-10, lực lượng chức năng tìm thấy thêm 14 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh), nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại đây lên 778.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh ngày 19-10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B của công viên Lê Thị Riêng.

Ngày 19-10, các lực lượng đã tìm thấy thêm 14 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP. HCM/TTO

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 600 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất. Kết quả, thêm 14 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo đã được tìm thấy.

Công tác tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai từ tháng 6-2026. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng từng bước mở rộng phạm vi khai quật, tập trung vào những khu vực được xác định có khả năng còn hài cốt liệt sĩ. Hoạt động tìm kiếm được triển khai thận trọng, đồng thời chú trọng thu thập, bảo quản các di vật đi kèm để phục vụ công tác xác minh danh tính.

Từ ngày 23-6 đến hết ngày 19-10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 778 hài cốt liệt sĩ (322 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 745 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.