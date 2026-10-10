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Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Quy tập hài cốt liệt sĩ tại phường An Nhơn Bắc từ nguồn tin do người dân cung cấp

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Từ nguồn tin do người dân cung cấp, Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phối hợp với lực lượng chức năng phường An Nhơn Bắc tổ chức tìm kiếm và quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại tổ dân phố Lộc Thuận. 

Sáng 10-10, Đội K52 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường An Nhơn Bắc tiếp tục tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực vườn nhà người dân ở tổ dân phố Lộc Thuận.

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Các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực vườn nhà người dân ở tổ dân phố Lộc Thuận (phường An Nhơn Bắc). Ảnh: H.P

Trước đó, ông Nguyễn Văn Sáu (SN 1960, trú tổ dân phố Lộc Thuận) đã cung cấp thông tin về vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ. Theo lời kể của mẹ ông Sáu, giai đoạn 1963-1968, khu vườn của gia đình từng là nơi chôn cất bộ đội Việt Nam. Đến năm 1976, khi đào mương dẫn nước, gia đình phát hiện một số phần xương và di vật. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành quy tập 6 hài cốt liệt sĩ, đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ.

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Lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: H.P

Cho rằng khu vực này có thể vẫn còn hài cốt liệt sĩ, ông Sáu tiếp tục cung cấp thông tin cho Đội K52. Trên cơ sở đó, đơn vị phối hợp với lực lượng địa phương xác minh, khoanh vùng và tổ chức tìm kiếm.

Đến chiều 9-10, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ. Tại hiện trường, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện một số di vật như vải võng dù bộ đội và cúc áo.

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Phường An Nhơn Bắc đã huy động thêm máy múc hỗ trợ đào tìm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: H.P

Sáng 10-10, mặc dù trời mưa, nước đọng tại các rãnh đào gây nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đội K52 cùng lực lượng địa phương vẫn tích cực triển khai công tác tìm kiếm. Chính quyền phường An Nhơn Bắc đã huy động thêm máy múc hỗ trợ đào tìm, xử lý các khu vực có khả năng còn hài cốt. Bước đầu, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm một số mẫu xương nghi là hài cốt liệt sĩ.

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Bí thư Đảng ủy phường An Nhơn Bắc Nguyễn Thị Kim Quy (thứ 3 từ phải sang) thăm hỏi, động viên và tặng quà Đội K52 (thứ 2 từ phải sang) đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: H.P

Cũng trong sáng cùng ngày, lãnh đạo phường An Nhơn Bắc đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên và tặng quà các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

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