Tìm thấy 718 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, tiếp tục mở rộng tìm kiếm

(GLO)- Sau hơn 3 tháng tìm kiếm, đến ngày 4-10, lực lượng chức năng đã quy tập 718 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh). Trong số này, 685 bộ được tìm thấy riêng lẻ, 33 bộ được phát hiện tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí mộ tập thể nằm tại khu A và 6 vị trí ở khu B).

Đáng chú ý, trong tổng số 718 bộ hài cốt đã được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, 306 bộ có di vật kèm theo. Những di vật này được thu thập, bảo quản và phục vụ công tác xác minh, làm rõ thông tin liên quan đến các liệt sĩ.

Ngày 4-10, Đội K74 tìm thấy thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Nguyễn Hùng/Dân trí

Riêng trong ngày 4-10, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K74) thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh cùng các lực lượng liên quan đã tiếp tục triển khai nhiệm vụ tại khu B Công viên Lê Thị Riêng.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 400 m³ đất, đồng thời huy động 3 máy xúc, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn để phục vụ đào, vận chuyển đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Kết quả, 5 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập cùng 2 bộ di vật kèm theo.

Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được thực hiện theo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại hội thảo xác minh thông tin về các mộ tập thể liệt sĩ ở khu vực Nghĩa trang Đô Thành - Chí Hòa, nay là Công viên Lê Thị Riêng.

Sau hơn 3 tháng triển khai, số lượng hài cốt liệt sĩ được phát hiện đã vượt mốc 700, cho thấy quy mô lớn của khu vực tìm kiếm. Đặc biệt, việc tiếp tục phát hiện hài cốt tại khu B cho thấy phạm vi tìm kiếm vẫn còn nhiều khu vực cần được rà soát.