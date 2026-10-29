Quy tập 5 hài cốt liệt sĩ tại phường An Nhơn Bắc

(GLO)- Ngày 29-10, Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban CHQS phường An Nhơn Bắc tổ chức tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực xóm Đông Chùa, tổ dân phố Lộc Thuận.

Trước đó, từ nguồn tin do ông Bùi Bá Nghiệp (SN 1957, ở cùng địa phương) cung cấp, lực lượng chức năng đã tiến hành khảo sát và tổ chức tìm kiếm tại khu vườn của gia đình ông.

Khu vực quy tập tại xóm Đông Chùa (tổ dân phố Lộc Thuận) từng là trạm xá dã chiến trong thời kỳ kháng chiến. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Theo ông Nghiệp, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, khu vực này từng là nơi đặt bệnh xá dã chiến. Trước đây, khi dọn dẹp khu vườn, ông đã phát hiện khoảng 5 - 6 ngôi mộ liệt sĩ và trình báo để Đội 202 tổ chức quy tập, đưa về nghĩa trang liệt sĩ.

Nghi ngờ khu vực vườn mai hiện do con trai ông quản lý vẫn còn hài cốt liệt sĩ, ông tiếp tục cung cấp thông tin, đề nghị các cơ quan chức năng mở rộng tìm kiếm.

Đội K52 quy tập hài cốt liệt sĩ tại xóm Đông Chùa, tổ dân phố Lộc Thuận. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Trên cơ sở thông tin được cung cấp, Đội K52 phối hợp với lực lượng địa phương tổ chức tìm kiếm và quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ trong ngày 29-10.

Bức ảnh chân dung được phát hiện trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại xóm Đông Chùa. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Lực lượng chức năng đã thu thập các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác xác định danh tính. Cùng với hài cốt, nhiều di vật được tìm thấy như võng dù bộ đội, mảnh tăng, ngòi nổ, đầu đạn 12,7 mm, viên đạn AK và một chiếc ví da có hình ảnh bên trong nhưng đã bị mờ, không thể nhận diện rõ.