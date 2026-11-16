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Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Quy tập được 26 HCLS và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ 54 ngôi mộ tạm tại xã Ia Dom

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ĐOÀN BÌNH LỆ XUÂN
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(GLO)- Ngày 16-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến dâng hương tưởng niệm 26 hài cốt liệt sĩ (HCLS) vừa được các đơn vị tìm kiếm, quy tập tại khu vực làng Bi, xã Ia Dom.

Cùng đi có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải.

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Đoàn công tác của tỉnh và xã Ia Dom dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ. Ảnh: R'Piên

Sau khi tiếp nhận thông tin về HCLS tại khu vực làng Bi (xã Ia Dom), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã chỉ đạo Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) phối hợp với chính quyền địa phương và người dân khảo sát, xác minh, tổ chức tìm kiếm. Đến nay, 26 HCLS đã được quy tập, đưa về bảo quản, hương khói tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Dom.

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Lãnh đạo Đội K52 báo cáo với đoàn công tác về công tác tìm kiếm, quy tập HCLS tại làng Bi, xã Ia Dom và các di vật được tìm thấy. Ảnh: R'Piên

Tại đây, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã thành kính dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ.

Tiếp đó, đoàn công tác đến khu vực làng Bi (xã Ia Dom) kiểm tra thực địa, khảo sát các vị trí có dấu tích mộ. Qua rà soát, lực lượng chức năng còn ghi nhận 54 vị trí có dấu tích mộ với các di vật như vải tăng, đinh sắt đã hoen gỉ, đất đen và một số vật dụng liên quan...

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Đoàn công tác kiểm tra thực địa, khảo sát các vị trí có dấu tích mộ tại làng Bi, xã Ia Dom. Ảnh: R'Piên

Sau khi kiểm tra thực địa, đoàn công tác đã làm việc với Đảng bộ, chính quyền xã Ia Dom về công tác tìm kiếm, quy tập HCLS. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thống nhất đánh giá 54 vị trí có đủ cơ sở xác định là mộ liệt sĩ, dù chưa tìm thấy xương cốt; đồng thời yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia xem xét, công nhận theo quy định. Các vị trí và di vật phải được ghi hình, đánh số, phân loại, lập hồ sơ lưu trữ chặt chẽ.

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Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho Đội K52 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS tại làng Bi, xã Ia Dom. Ảnh: R'Piên

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu vực Đức Cơ cũ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị phải phối hợp chặt chẽ, quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về an nghỉ bên đồng đội và quê hương.

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