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Gia Lai quy tập 85 hài cốt liệt sĩ, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Ngày 23-10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện công tác này.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa - Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS Quân khu 5 và tỉnh Gia Lai; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

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Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hồng Phúc

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS, tỉnh Gia Lai đã khắc phục khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo tiền đề triển khai giai đoạn tiếp theo.

Trong đó, tỉnh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ công tác tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin. Bộ CHQS tỉnh tham mưu kiện toàn, mở rộng biên chế Đội K52; phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Ban CHQS cấp xã khảo sát, xác minh thông tin, xác định khu vực tìm kiếm, quy tập.

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Đại tá Võ Tấn Tài- Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS tỉnh thông tin về kết quả tìm kiếm, quy tập HCLS trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hồng Phúc

Từ ngày 1-11-2025 đến nay, toàn tỉnh đã quy tập được 85 HCLS, gồm 57 HCLS trong nước và 28 HCLS tại Campuchia. Tại 113 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, các lực lượng đã hoàn thành khai quật hơn 12.000 mộ, thu được 7.865 mẫu đủ điều kiện giám định ADN; thu nhận 3.166 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ phục vụ đối chiếu, xác định danh tính HCLS, đạt 94,54% kế hoạch. Công tác thông tin, tuyên truyền, phối hợp với các địa phương và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS tại Campuchia tiếp tục được chú trọng, đạt kết quả tích cực.

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Tìm kiếm HCLS tại phường An Nhơn Bắc. Ảnh: Hồng Phúc

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính HCLS, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm.

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Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hồng Phúc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của tỉnh Gia Lai trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa đề nghị Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS tỉnh Gia Lai tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo quốc gia; triển khai các giải pháp sát với đặc thù địa bàn, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm.

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Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Hồng Phúc

Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập HCLS theo phương châm “dễ, rõ làm trước; làm đến đâu chắc đến đó”; ưu tiên các địa bàn trong nước có nhiều thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể. Đồng thời, tăng cường phối hợp xác minh nguồn tin, khảo sát thực địa; quản lý chặt chẽ hồ sơ, di vật, HCLS, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình làm nhiệm vụ.

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Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS. Ảnh: Hồng Phúc

Dịp này, lãnh đạo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 14 tập thể và 32 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.

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