Phát động đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin

(GLO)- Sáng 24-6, Bộ Công an tổ chức lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Sự kiện diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ TP. Hà Nội đến điểm cầu Công an 34 tỉnh, thành phố và 3.321 điểm cầu Công an cấp xã trên toàn quốc. Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ phát động.

Dự lễ phát động tại điểm cầu Công an tỉnh Gia Lai có lãnh đạo một số sở, ngành và đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng ban Chỉ đạo 515 quốc gia phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: VGP/Thu Giang

Lễ phát động được tổ chức trong khuôn khổ Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Theo kế hoạch của Bộ Công an, thời gian triển khai hoạt động từ ngày 25-6 đến 31-12-2026. Trong đó, đợt cao điểm được phát động toàn quốc từ ngày 25-6 đến 25-7, phấn đấu lấy được 250.000 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ. Sau đợt cao điểm sẽ tiếp tục hoàn thiện 50.000 mẫu.

Các đại biểu tham dự lễ phát động tại điểm cầu truyền hình Bộ Công an (TP. Hà Nội). Ảnh: VGP/Thu Giang

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng ban Chỉ đạo 515 quốc gia - khẳng định: Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa nhân văn đặc biệt, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách "Đền ơn đáp nghĩa" của Đảng và Nhà nước đối với các anh hùng liệt sĩ cùng thân nhân; đồng thời, mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm 1 cơ hội đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, gia đình, quê hương.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới, nhất là khi cả nước còn hơn 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, hơn 300.000 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương trong cả nước xem đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, không được chậm trễ làm mất đi cơ hội quý giá.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, làm nổi bật ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ.

Bộ Công an phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì tiếp nhận, triển khai việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ mang tính khoa học, chính xác, bảo mật cao.

Các đại biểu tham dự lễ phát động tại điểm cầu Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đoàn Bình

Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đẩy mạnh công tác giám định sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu để thực hiện so sánh, đối khớp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cấp ủy, chính quyền địa phương huy động tối đa nguồn lực ngân sách địa phương cũng như xã hội hóa để tập trung triển khai có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là thu thập mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin.