Hoa hậu Khánh Vân gây chú ý khi trở lại "ghế nóng"

Xuất hiện tại chương trình "Vietnam NextGen Fashion Era 2", Hoa hậu Khánh Vân gây chú ý với diện mạo trẻ trung và lộng lẫy. Cô khiến công chúng bất ngờ khi catwalk trong trang phục váy dạ hội và giày đế phẳng.
Hoa hậu Khánh Vân cho biết mới đây cô bị trật gót chân khi lên xuống cầu thang. Dù rất muốn xuất hiện trước công chúng một cách chỉn chu, mang giày cao gót để tôn trang phục dạ hội nhưng vì quá đau nên cô đành chọn giải pháp an toàn hơn.
VNGF Era 2 là sàn diễn thời trang chuyên nghiệp dành cho các nhà thiết kế trẻ. Tính đến thời điểm hiện tại, sẽ có 34 gương mặt tham gia trình diễn tại Grand Fashion Show tổ chức vào ngày 9.10, bao gồm 10 thủ khoa ngành Thiết kế thời trang đến từ các trường đại học trên cả nước và 24 nhà thiết kế trẻ vượt qua hai vòng tuyển chọn.
Ban tổ chức cho biết tổng giải thưởng tiền mặt dành cho các nhà thiết kế là 200 triệu đồng. Top 3 được tham quan triển lãm thời trang quốc tế, các hạng mục khác bao gồm thiết kế trang phục cho Miss Cosmo Vietnam 2026, cơ hội trình diễn tại các fashion show...
Thông tin cuộc thi Miss Grand International 2027 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2027 sẽ diễn ra tại Việt Nam khiến các fan sắc đẹp thích thú. Theo ban tổ chức, cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 9 hoặc tháng 10.2027.
Tối 28/6, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), chung kết cuộc thi Miss Multicultural World 2026 (Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026) diễn ra với sự tham gia của 20 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Vượt qua nhiều phần thi, đại diện Myanmar Soe Myintzu Lwin đã giành ngôi vị cao nhất.
Dạ tweed là lựa chọn lý tưởng dành cho những ai tìm kiếm vẻ đẹp tinh tế mà không cần đến sự phô diễn. Từ phom dáng chuẩn mực đến chất liệu dệt đặc trưng, tweed mang lại cảm giác chỉn chu, sang trọng, thời thượng.
Xuống phố mùa này, nàng không thể thiếu áo khoác blazer để vừa giữ ấm vừa có vẻ ngoài thanh lịch. Là một trong những chiếc áo khoác mùa lạnh phổ biến và có thể mặc đẹp trong cả bốn mùa, blazer càng phát huy hiệu quả làm đẹp đa năng và biến hóa linh hoạt qua các bản phối dành cho những ngày cuối năm.
Mùa thu mang đến không khí lãng mạn, giao mùa lúc nóng lúc lạnh. Các tín đồ thời trang đau đầu không biết nên 'kín cổng cao tường' hay hở bạo. Vậy tại sao không thử phong cách 'nửa kín nửa hở' mang đậm nét độc đáo?
(GLO)- Không còn đổ xô mua sắm những bộ cánh đắt đỏ chỉ để mặc một lần rồi cất vào tủ, ngày càng có nhiều bạn trẻ ở Gia Lai lựa chọn dịch vụ thuê trang phục như một giải pháp thông minh, tiết kiệm và hợp thời.
Những chiếc váy hoa luôn là lựa chọn không thể thiếu trong tủ đồ khi hè sang. Họa tiết hoa nhẹ nhàng trên nền chất liệu bay bổng như lụa, tơ hay chiffon mang đến cảm giác thoáng mát, nữ tính và tràn đầy sức sống.
Váy sơ mi vẫn luôn có sức hút khó cưỡng với quý cô ở mọi độ tuổi. Thay vì bó buộc bản thân vào những mẫu trang phục gò bó ôm sát, váy sơ mi mang lại vẻ ngoài giản đơn nhưng thanh lịch, trang nhã và thân thiện, dễ gần.
Các thiết kế trong bộ sưu tập 'Anh dứa em thơm' mang đến góc nhìn gần gũi và trực quan về thời trang xanh từ vải sợi dứa - chất liệu vải sợi từ nguồn nguyên liệu bản địa đầu tiên tại Việt Nam có chứng nhận giảm phát thải CO2.