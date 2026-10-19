Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Việt và doanh nghiệp Hàn Quốc

(GLO)- Sáng 19-10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã làm việc trực tuyến với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Việt (KOVECA) và đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc nhằm trao đổi chương trình hợp tác, xúc tiến đầu tư tại Gia Lai.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn bày tỏ ấn tượng về chuyến công tác, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Hàn Quốc vừa qua; đồng thời, đánh giá cao vai trò kết nối của KOVECA và sự quan tâm của các doanh nghiệp Hàn Quốc đối với Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc trực tuyến với Hiệp hội Kinh tế và Văn hóa Hàn - Việt cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: Bình Dương

Giới thiệu về tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các lĩnh vực có nhiều dư địa hợp tác như: năng lượng tái tạo, công nghệ lưu trữ năng lượng, động cơ tàu thuyền thân thiện với môi trường, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

Trong lĩnh vực du lịch, Gia Lai mong muốn tăng cường kết nối tour, tuyến với Hàn Quốc, mở rộng thị trường khách quốc tế và nghiên cứu khả năng thiết lập đường bay trực tiếp giữa Hàn Quốc với Gia Lai.

Tỉnh kỳ vọng việc nâng cao năng lực khai thác Cảng hàng không Phù Cát sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi để thúc đẩy kết nối du lịch, thu hút du khách quốc tế.

Quang cảnh buổi làm việc tại Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Xuân Định

Đối với nông nghiệp, tỉnh khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc hợp tác phát triển nông nghiệp thông minh, đầu tư công nghệ chế biến sâu, hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến xuất khẩu.

Đồng thời, Gia Lai cũng mong muốn đẩy mạnh kết nối thương mại, đưa các sản phẩm thế mạnh như: cà phê, chuối, sầu riêng và các mặt hàng nông sản khác tiếp cận sâu hơn thị trường Hàn Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị KOVECA tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, giới thiệu các nhà đầu tư Hàn Quốc đến khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư tại Gia Lai; qua đó thúc đẩy các chương trình hợp tác thiết thực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư lâu dài tại Gia Lai. Trong lĩnh vực du lịch, Zetpool International và One Club Travel quan tâm phát triển các sản phẩm trải nghiệm cuộc sống tại Việt Nam, kết nối thị trường khách du lịch Hàn Quốc đến tham quan, tìm hiểu văn hóa và trải nghiệm cuộc sống tại Gia Lai.

Đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc tại buổi làm việc. Ảnh: Bình Dương

Ở lĩnh vực năng lượng, BlueTap và Wonkwang Electric Power quan tâm các cơ hội hợp tác về năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ năng lượng và thiết bị phát điện mặt trời; Octo ENC giới thiệu các giải pháp phát điện thân thiện với môi trường.

Asia M-Tech quan tâm ứng dụng công nghệ tiên tiến trong phát triển mô hình trang trại thông minh. Trong khi đó, Pharos Marine có thế mạnh về động cơ tàu thuyền thân thiện với môi trường, hướng đến sử dụng năng lượng sạch trong giao thông đường thủy. Vertex Engineering hoạt động trong lĩnh vực tư vấn kỹ thuật, thiết kế và quản lý dự án hạ tầng, công nghiệp.

Các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn sớm đến Gia Lai khảo sát thực tế, tìm hiểu môi trường đầu tư và trao đổi cụ thể về các phương án hợp tác, từng bước hiện thực hóa những cơ hội đầu tư tại tỉnh.