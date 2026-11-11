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Chư Sê tập huấn nghiệp vụ bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031

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ANH HUY ANH HUY
MỸ ĐỨC

(GLO)- Sáng 11-11, UBND xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031 cho các thành viên tổ bầu cử tại 29 thôn, làng trên địa bàn xã.

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Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Mỹ Đức

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt mục đích, yêu cầu, phạm vi, đối tượng và thời gian tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, được hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn trưởng thôn; quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử; thành lập tổ bầu cử; lập, rà soát danh sách đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử và trình tự tổ chức cuộc họp cộng đồng dân cư để bầu trưởng thôn.

Hội nghị cũng tập trung hướng dẫn nghiệp vụ trong từng khâu tổ chức bầu cử, từ thông báo, tuyên truyền thời gian, địa điểm đến chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ cuộc họp; hình thức bỏ phiếu, quy trình kiểm phiếu, lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền công nhận kết quả bầu cử.

Bên cạnh đó, các đại biểu được lưu ý về trách nhiệm phối hợp bảo đảm an ninh trật tự; tiếp nhận và xử lý kịp thời những kiến nghị, phản ánh phát sinh trong quá trình tổ chức bầu cử.

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã Chư Sê dự kiến diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15-11-2026.

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