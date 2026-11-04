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Cấp ủy các địa phương trao tặng huy hiệu Đảng cho 81 đảng viên

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ANH HUY ANH HUY
BÁ BÍNH
MỸ ĐỨC
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(GLO)- Chiều 4-11, Đảng ủy phường Thống Nhất và xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7-11-2026 cho các đảng viên.

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Các đảng viên ở phường Thống Nhất vinh dự nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Ảnh: Bá Bính

Trong đợt này, phường Thống Nhất có 53 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, gồm: 4 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm, 11 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm, 20 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm, 7 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm và 10 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Xã Chư Sê có 25 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc được trao tặng huy hiệu Đảng, gồm: 1 đồng chí được trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí 50 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí 45 năm tuổi Đảng, 14 đồng chí 40 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí 35 năm tuổi Đảng và 4 đồng chí 30 năm tuổi Đảng.

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Bí thư Đảng ủy xã Chư Sê Lý Anh Sang trao Huy hiệu 50 tuổi Đảng cho 2 đảng viên. Ảnh: Mỹ Đức

Trước đó, chiều 3-11, Đảng ủy xã Gào cũng tổ chức trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên và Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên.

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Đảng bộ xã Gào có 3 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng đợt 7-11. Ảnh: Bá Bính

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng nhằm ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng; đồng thời là nguồn động viên, khích lệ để các đồng chí tiếp tục rèn luyện và cống hiến nhiều hơn nữa cho Đảng, cho đất nước.

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