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Đảng ủy xã An Nhơn Tây trao tặng Huy hiệu Đảng cho 12 đảng viên

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GIA NGUYỄN
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(GLO)- Ngày 4-11, Đảng ủy xã An Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 12 đảng viên đợt 7-11-2026.

Trong đợt này, Đảng bộ xã An Nhơn Tây có 12 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 6 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

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Lãnh đạo xã An Nhơn Tây trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: ĐVCC

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và sự kiên trung của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Tiến Toàn đã gửi lời chúc mừng, bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp của các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng.

Huy hiệu Đảng là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên và gia đình; đồng thời thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và tinh thần trách nhiệm của người đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tinh thần tiền phong, gương mẫu; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo, góp phần xây dựng xã An Nhơn Tây ngày càng phát triển.

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