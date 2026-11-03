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Ia Băng và Kon Gang trao, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 5 đảng viên

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PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
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(GLO)- Ngày 3-11, Đảng ủy xã Ia Băng và xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ trao, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 5 đảng viên.

Tại xã Ia Băng, Đảng ủy xã trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Thị Kiện (Chi bộ thôn O Đeh) và truy tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên.

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Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Băng Y Đức Thành trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Thị Kiện (Chi bộ thôn O Đeh). Ảnh: Phạm Ngọc

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Y Đức Thành mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất tiên phong, gương mẫu, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ xây dựng quê hương và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đại diện đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, bà Phạm Thị Kiện bày tỏ niềm xúc động, tự hào và khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất, tích cực đóng góp xây dựng địa phương.

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Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kon Gang trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Khánh Phong

Cùng ngày, Đảng ủy xã Kon Gang trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên Chu Văn Đài (Chi bộ làng Đê Klanh) và Nguyễn Duy Đô (Chi bộ làng Kop) và Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Xuân Nụ (Chi bộ thôn 6).

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kon Gang Trần Minh Chấn nhấn mạnh, việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ ghi nhận những đóng góp của các đảng viên mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng. Đồng thời, mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị địa phương trong sạch, vững mạnh.

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