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Xã Ia Băng thành lập 9 chi bộ trực thuộc

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PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
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(GLO)- Chiều 23-10, Đảng ủy xã Ia Băng (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố các quyết định kết thúc hoạt động, sắp xếp tổ chức đảng và thành lập 9 chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, Ban Xây dựng Đảng xã Ia Băng xã công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về việc kết thúc hoạt động của Chi bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND xã Ia Băng kể từ ngày 23-10-2026; thành lập 9 chi bộ trực thuộc.

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Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Băng công bố các quyết định chỉ định cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư của 9 chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Khánh Phong

Theo đó, 9 chi bộ được thành lập gồm: Chi bộ Văn phòng Đảng ủy; Chi bộ Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy; Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND xã; Chi bộ Phòng Văn hóa-Xã hội; Chi bộ Phòng Tài chính-Kế hoạch; Chi bộ Phòng Nông nghiệp-Hạ tầng và Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy xã công bố các quyết định chỉ định cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư của 9 chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy xã Y Đức Thành yêu cầu các chi bộ mới thành lập nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên và đảng viên.

Đồng thời, phát huy vai trò hạt nhân chính trị tại cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn được giao.

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