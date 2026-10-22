Hoàn thành bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2031 trước 30-11

Kế hoạch nêu rõ: Cuộc bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất ở cộng đồng dân cư; đồng thời lựa chọn và bầu ra những người tiêu biểu, có phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho cộng đồng dân cư thực hiện các công việc tự quản trên địa bàn.

Cử tri phường Quy Nhơn Nam theo dõi danh sách cử tri tại cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Nguyễn Hân

Theo đó, công tác nhân sự được xác định là khâu trọng tâm. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Ưu tiên những người trong độ tuổi lao động, có trình độ chuyên môn phù hợp, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, lập kế hoạch, tổng hợp, báo cáo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương hoàn thành công tác bầu cử trước ngày 30-11-2026; giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ và đôn đốc kiểm tra; Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

Toàn bộ kết quả bầu cử tại các địa phương phải được tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) chậm nhất 10 ngày sau bầu cử.