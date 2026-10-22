Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Nhân sự

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Hoàn thành bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2031 trước 30-11

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN HÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 414/KH-UBND ngày 20-10-2026 về tổ chức bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Kế hoạch nêu rõ: Cuộc bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất ở cộng đồng dân cư; đồng thời lựa chọn và bầu ra những người tiêu biểu, có phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho cộng đồng dân cư thực hiện các công việc tự quản trên địa bàn.

hoan-thanh-bau-cu-truong-thon-to-truong-to-dan-pho-nhiem-ky-2026-2031-truoc-ngay-30-11.jpg
Cử tri phường Quy Nhơn Nam theo dõi danh sách cử tri tại cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Nguyễn Hân

Theo đó, công tác nhân sự được xác định là khâu trọng tâm. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Ưu tiên những người trong độ tuổi lao động, có trình độ chuyên môn phù hợp, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, lập kế hoạch, tổng hợp, báo cáo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương hoàn thành công tác bầu cử trước ngày 30-11-2026; giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ và đôn đốc kiểm tra; Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

Toàn bộ kết quả bầu cử tại các địa phương phải được tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) chậm nhất 10 ngày sau bầu cử.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bộ Công thương có tân thứ trưởng

Bộ Công thương có tân thứ trưởng

Nhân sự

Chiều 6-9, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Sơn, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công thương.

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về điều động, chỉ định cán bộ 2 xã Đề Gi và Hòa Hội

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về điều động, chỉ định cán bộ 2 xã Đề Gi và Hòa Hội

Nhân sự

(GLO)- Sáng 10-8, tại Đảng ủy xã Đề Gi, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Bộ Ngoại giao có thêm 2 Thứ trưởng

Bộ Ngoại giao có thêm 2 Thứ trưởng

Nhân sự

Chiều 4-8, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ công bố và trao các quyết định của Thủ tướng Lê Minh Hưng về việc điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đối với bà Nguyễn Thị Hoàng Vân và ông Nguyễn Hoàng Long.

null