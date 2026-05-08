Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp xúc cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 8-5, tại phường Hoài Nhơn Bắc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lý Tiết Hạnh và các ĐBQH đơn vị tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri các địa phương thuộc đơn vị bầu cử số 3.

Buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường thuộc đơn vị bầu cử số 3. Tại đây, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đã thông tin đến cử tri về nội dung, kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên trao đổi với cử tri tại buổi tiếp xúc. nh: Phi Long

Theo đó, sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với nhiều quyết sách quan trọng.

Đặc biệt, Quốc hội đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, kiện toàn bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp đã khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và quyết tâm đổi mới trong công tác chuẩn bị cũng như cách thức tiến hành kỳ họp, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật và tận dụng tối đa thời gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả của kỳ họp.

Cử tri các xã, phường thuộc đơn vị bầu cử số 3 đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ nhất; đồng thời cho rằng thành công của kỳ họp đầu tiên của Quốc hội nhiệm kỳ mới sẽ tạo khí thế và động lực mới cho cả nhiệm kỳ.

Cử tri phường Hoài Nhơn Bắc nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phi Long

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương mong muốn các cấp, ngành quan tâm nạo vét luồng lạch, đầu tư kè chắn sóng luồng ra vào cảng cá Tam Quan bị hư hỏng sau bão số 13; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trên cả nước, hạn chế tối đa tình trạng dự án treo, chậm tiến độ, dẫn tới lãng phí nguồn lực.

Cùng với đó, tăng cường quản lý, điều hành giá cả các mặt hàng thiết yếu phù hợp thực tế, nhất là giá xăng dầu, vật liệu xây dựng; hỗ trợ nông dân trồng lúa cải thiện sinh kế, nâng cao đời sống. Ngoài ra, cử tri cũng nêu một số vấn đề liên quan tới chính sách đất đai, chăm lo đời sống người có công với cách mạng trên địa bàn.

Một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền địa phương cũng đã được lãnh các sở, ngành giải trình, trả lời thấu đáo. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan chức năng để sớm trả lời cho cử tri.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên (thứ 4 từ phải sang) cùng các ĐBQH tỉnh Gia Lai kiểm tra hiện trường luồng lạch ra vào cảng cá Tam Quan. Ảnh: Phi Long

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và sự quan tâm của cử tri đối với hoạt động của Quốc hội nói chung và Đoàn ĐBQH tỉnh nói riêng.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Quốc hội khóa XVI sẽ có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động để đồng hành cùng Chính phủ tạo bước đột phá, đảm bảo tốc độ tăng trưởng 2 con số.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cam kết, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát, lắng nghe và kiến nghị, giải quyết những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để xứng đáng với niềm tin, lá phiếu của cử tri.

Với những ý kiến, kiến nghị nêu ra tại buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH sẽ chuyển đến các cơ quan, đơn vị phụ trách; đồng thời theo dõi, giám sát đến cùng, đảm bảo mọi ý kiến, kiến nghị được giải quyết thấu đáo, đúng quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn cử tri, nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp tục đồng hành và tham gia đóng góp ý kiến để Quốc hội thấy rõ những khó khăn, vướng mắc; từ đó có cơ chế, chính sách tháo gỡ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống người dân. Từ đó, hoạt động của Quốc hội nói chung, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai nói riêng ngày càng hiệu lực, hiệu quả, gần dân và vì dân hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên (thứ 5 từ trái qua) cùng các ĐBQH tặng xe đạp cho học sinh phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: Phi Long

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí trao tặng 50 chiếc xe đạp cho học sinh có thành tích học tập tốt ở phường Hoài Nhơn Bắc.

Ngay sau buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và các ĐBQH đã khảo sát thực tế tình hình hoạt động của cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc); thực trạng luồng lạch ra vào cảng cá bị bồi lấp, gây khó khăn khi tàu thuyền xuất, cập bến và kè chắn sóng đã bị hư hỏng nghiêm trọng sau bão số 13 vào cuối năm 2025.

