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Thời sự

Phường Hoài Nhơn Tây ra mắt mô hình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”

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NGUYỄN HÂN
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(GLO)- Chiều 13-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban công tác Mặt trận tổ dân phố Hội Phú ra mắt mô hình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”.

Đây là mô hình được lựa chọn làm điểm để phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, tạo chuyển biến thiết thực trong đời sống nhân dân và từng bước rút kinh nghiệm để triển khai, nhân rộng trên địa bàn phường.

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Các thành viên mô hình ra mắt tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Hân

Tại lễ ra mắt, Ban Tổ chức đã công bố quyết định thành lập mô hình, ban điều hành và thông qua quy chế hoạt động.

Mục đích của mô hình nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trong công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Phát huy vai trò nòng cốt của Ban công tác Mặt trận, các chi đoàn, chi hội, đảng viên, hội viên, cá nhân tiêu biểu và người có uy tín trong cộng đồng; củng cố đoàn kết đồng thuận tại địa bàn dân cư. Vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, xây dựng cộng đồng hạnh phúc…

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Ban Tổ chức trao bảng tượng trưng hỗ trợ sinh kế cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tổ dân phố Hội Phú. Ảnh: Nguyễn Hân

Tại lễ ra mắt mô hình, Ban Tổ chức đã trao tiền hỗ trợ sinh kế cho 4 hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; mỗi suất 2 triệu đồng. Hoạt động này góp phần chia sẻ, động viên các gia đình còn gặp khó khăn, tiếp thêm động lực để ổn định cuộc sống.

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