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Dạy thêm, học thêm đúng quy định, đáp ứng nhu cầu học tập

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HỒ THỊ ĐIỂM
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(GLO)- Nhu cầu học thêm của học sinh đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ, bảo đảm công khai, tự nguyện và đúng quy định.

Quyết định số 144/2026/QĐ-UBND ngày 6-10-2026 của UBND tỉnh cụ thể hóa các quy định về dạy thêm, học thêm, đồng thời làm rõ trách nhiệm của nhà trường, giáo viên và cơ sở tổ chức dạy thêm.

Đáp ứng nhu cầu học thêm của học sinh

Nhu cầu học thêm của học sinh xuất phát từ nhiều mục đích, như củng cố kiến thức cơ bản, bồi dưỡng nâng cao và chuẩn bị cho các kỳ thi. Trước thực tế đó, các trường học chú trọng quản lý hoạt động dạy thêm, nhất là đối với giáo viên tham gia giảng dạy ngoài nhà trường.

Tại Trường THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng), nhà trường yêu cầu giáo viên cam kết chấp hành quy định về dạy thêm, học thêm, đồng thời báo cáo khi tham gia giảng dạy ngoài nhà trường.

Ông Bùi Hữu Nghĩa - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện trường không tổ chức dạy thêm. Một số giáo viên tham gia giảng dạy tại các cơ sở bên ngoài, trong đó có cơ sở do người thân đứng tên đăng ký kinh doanh. Các giáo viên đều chủ động báo cáo để nhà trường nắm tình hình, thực hiện công tác quản lý theo quy định.

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Học sinh Trường Tiểu học Phước Sơn (xã Tuy Phước Đông) trong buổi học chính khóa. Ảnh: H.Đ

Tương tự, Trường THCS và THPT Võ Lai (xã Bình Khê) cũng theo dõi, quản lý hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường của giáo viên. Theo ông Trần Ngọc Hải, Hiệu trưởng nhà trường, hiện có một số giáo viên đăng ký giảng dạy tại các trung tâm dạy thêm trên địa bàn.

Nhà trường yêu cầu giáo viên chấp hành đúng quy định, không ép buộc hoặc vận động học sinh học thêm; đồng thời bảo đảm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chuyên môn và tôn trọng quyền lựa chọn của học sinh, phụ huynh.

Ở bậc tiểu học, giáo viên không được tổ chức dạy thêm các môn văn hóa cho học sinh theo quy định hiện hành. Bà Phan Minh Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam) - cho biết, nhà trường đã quán triệt quy định này đến giáo viên, yêu cầu không tổ chức dạy thêm các môn văn hóa.

Thay vào đó, trường tập trung nâng cao chất lượng dạy học chính khóa, hỗ trợ học sinh trong giờ học, bảo đảm các em có thời gian học tập, vui chơi và nghỉ ngơi phù hợp với lứa tuổi.

Siết quản lý, bảo đảm quyền lựa chọn

Theo Sở GD&ĐT, bên cạnh công tác quản lý tại các trường học, ngành giáo dục tăng cường giám sát hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Công văn số 6241/BGDĐT-VP ngày 15-9-2026 của Bộ GD&ĐT, Sở đề nghị UBND các xã, phường và cơ sở giáo dục công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về tình trạng lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, trước những quy định mới, một số phụ huynh vẫn băn khoăn khi lựa chọn lớp học cho con. Có con học lớp 6, chị Dương Thị Sương (xã Tuy Phước Bắc) cho biết, đầu năm học, gia đình dự định cho con học tiếng Anh tại trung tâm ngoại ngữ nhưng đến nay vẫn chưa đăng ký.

“Tôi muốn con cải thiện tiếng Anh nhưng chưa rõ việc học tại trung tâm có bị ảnh hưởng bởi các quy định mới về dạy thêm, học thêm hay không” - chị Sương bày tỏ.

Ngày 6-10, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 144/2026/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh, căn cứ Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ban hành ngày 30-12-2024 (có hiệu lực từ ngày 14-2-2025) và Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT ban hành ngày 31-3-2026 (có hiệu lực từ ngày 15-4-2026) của Bộ GD&ĐT.

Theo đó, hoạt động dạy thêm trong nhà trường phải đúng đối tượng, bảo đảm tính tự nguyện và không thu tiền. Đối với dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền, cơ sở tổ chức phải đăng ký kinh doanh, công khai nội dung giảng dạy, thông tin người dạy và mức thu.

Giáo viên tham gia dạy thêm bên ngoài phải báo cáo hiệu trưởng, kể cả mối quan hệ với người đứng tên đăng ký kinh doanh cơ sở dạy thêm. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định.

Tại Công ty TNHH Dịch vụ giáo dục Thủ Khoa Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), ông Phạm Thành Tuân - Chủ tịch công ty - cho biết, đơn vị tổ chức các hình thức gia sư tại nhà, học nhóm và dạy học trực tuyến.

Đối với hoạt động dạy thêm các môn văn hóa, trung tâm tiếp nhận giáo viên giảng dạy cho học sinh THCS và THPT, không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học.

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Một buổi học thêm của học sinh THPT tại Công ty TNHH Dịch vụ giáo dục Thủ Khoa Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: ĐVCC

Theo ông Tuân, việc tổ chức lớp học bảo đảm các yêu cầu về đăng ký kinh doanh, công khai thông tin và tôn trọng quyền lựa chọn của phụ huynh, học sinh. Đơn vị chú trọng chất lượng giảng dạy, lựa chọn giáo viên có chuyên môn phù hợp với nhu cầu học tập của học sinh.

Đáng chú ý, theo Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT và Quyết định số 144/2026/QĐ-UBND, các hoạt động tăng cường năng lực ngoại ngữ, giáo dục STEM/STEAM, năng lực số, kỹ năng sống… có nội dung ngoài chương trình các môn học do Bộ GD&ĐT ban hành không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định về dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên, các hoạt động này vẫn phải tuân thủ những quy định hiện hành có liên quan.

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