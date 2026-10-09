Gia Lai: Dạy thêm trong nhà trường phải trên cơ sở tự nguyện và không thu tiền

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 144/2026/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, dạy thêm trong nhà trường phải trên cơ sở đăng ký tự nguyện và không được thu tiền của học sinh.

Theo quy định, hoạt động dạy thêm, học thêm phải bảo đảm quyền tự nguyện của người học; nghiêm cấm ép buộc, vận động, gây áp lực trực tiếp hoặc gián tiếp để học sinh học thêm dưới bất kỳ hình thức nào; không được cắt giảm nội dung, hạ thấp yêu cầu cần đạt hoặc tổ chức dạy học chính khóa không đầy đủ để tạo nhu cầu học thêm.

Hoạt động dạy thêm trong nhà trường phải trên cơ sở học sinh đăng ký tự nguyện và không được thu tiền. Ảnh minh họa: Hồ Điểm

Dạy thêm, học thêm không được làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, thời gian nghỉ ngơi, sức khỏe và sự phát triển toàn diện của học sinh; không tổ chức dạy trước nội dung so với kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Đối với dạy thêm trong nhà trường, hiệu trưởng, người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức đúng đối tượng, trên cơ sở đăng ký tự nguyện; không thu tiền của học sinh; công khai kế hoạch; chịu trách nhiệm về nội dung, thời lượng, xếp lớp, thời khóa biểu, chất lượng và kinh phí thực hiện.

Kinh phí tổ chức được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác; không được vận động, thỏa thuận hoặc chuyển thành khoản đóng góp bắt buộc của cha mẹ học sinh dưới bất kỳ tên gọi nào.

Đối với dạy thêm ngoài nhà trường, cơ sở dạy thêm phải đăng ký kinh doanh theo quy định; công khai và cập nhật đầy đủ các nội dung theo Mẫu 02 ban hành kèm theo Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT, trong đó có môn học, thời lượng, địa điểm, hình thức, thời gian tổ chức, danh sách người dạy và mức thu tiền học thêm trước khi tuyển sinh. Cơ sở chỉ tổ chức dạy thêm theo đúng nội dung đã đăng ký; bảo đảm quyền lợi, an toàn của người học; lưu giữ hồ sơ, thông tin, chứng từ có liên quan.

Mức thu tiền học thêm ngoài nhà trường do người học hoặc cha mẹ, người giám hộ của người học và cơ sở dạy thêm thỏa thuận theo quy định của pháp luật. Trường hợp có nhiều hình thức thu, phải thể hiện rõ mức thu tương ứng với tiết học, buổi học, tháng hoặc khóa học; không được thu cao hơn mức đã công khai và thỏa thuận; không được đặt thêm khoản thu bắt buộc không gắn với hoạt động đã thỏa thuận.

Giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo với hiệu trưởng và cập nhật khi có thay đổi. Nhà trường tiếp nhận, lưu và cập nhật báo cáo về môn học, địa điểm, hình thức, thời gian dạy thêm và mối quan hệ với chủ thể đứng tên đăng ký kinh doanh cơ sở dạy thêm.

Quyết định cũng nêu rõ, các hoạt động giáo dục về văn hóa, nghệ thuật, thể thao; tăng cường năng lực ngoại ngữ; giáo dục STEM/STEAM, năng lực số, trí tuệ nhân tạo, hướng nghiệp, kỹ năng sống và các nội dung giáo dục khác không thuộc nội dung chương trình các môn học do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND cấp xã có trách nhiệm thiết lập, công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh về hoạt động dạy thêm, học thêm. Tổ chức, cá nhân vi phạm, tùy tính chất, mức độ, bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 20-10-2026.