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Quân khu 5 điều động, bổ nhiệm 115 cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã tại Gia Lai

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Sáng 13-10, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm 115 cán bộ giữ chức vụ Chỉ huy trưởng và Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) các xã, phường theo quyết định của Chính ủy Quân khu 5.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5; Đại tá Nguyễn Thanh Nam - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5; Đại tá Võ Tấn Tài - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

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Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5 trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho cán bộ Ban CHQS cấp xã tại Gia Lai. Ảnh: Hồng Phúc

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Chính trị viên Ban CHQS cấp xã trên địa bàn tỉnh; đồng thời công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ của Chính ủy Quân khu 5.

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Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho cán bộ Ban CHQS cấp xã. Ảnh: Hồng Phúc

Theo đó, tỉnh Gia Lai có 115 cán bộ được điều động, bổ nhiệm; gồm 13 đồng chí giữ chức vụ Chỉ huy trưởng và 102 đồng chí giữ chức vụ Chính trị viên Ban CHQS các xã, phường. Đáng chú ý, tất cả cán bộ được điều động, bổ nhiệm đợt này đều không phải là người địa phương.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Trần Thanh Hải nhấn mạnh: Việc điều động, bổ nhiệm cán bộ nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ chỉ huy, chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng Ban CHQS cấp xã vững mạnh, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

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Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Hồng Phúc

Thiếu tướng Trần Thanh Hải yêu cầu các cán bộ nhận nhiệm vụ mới chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức, khẩn trương bàn giao công việc, đến đơn vị mới đúng thời gian quy định. Dù công tác ở địa bàn thuận lợi hay khó khăn, mỗi cán bộ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, nhanh chóng tiếp cận địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

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