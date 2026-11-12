TP. Hồ Chí Minh thay đổi nhân sự lãnh đạo chủ chốt, ai giữ chức Chủ tịch UBND thành phố?

(GLO)- TP. Hồ Chí Minh vừa kiện toàn các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Ông Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trong khi ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. Nhiều cán bộ lãnh đạo cũng được điều động, phân công về cơ sở.

Sáng 12-11, tại kỳ họp thứ 7 (chuyên đề), HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thực hiện công tác nhân sự đối với các vị trí lãnh đạo chủ chốt của thành phố.

Ông Nguyễn Văn Được giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Phước Sáng/VNN

Theo đó, HĐND thành phố đã xem xét, thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, để nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Cùng tại kỳ họp, HĐND thành phố tiến hành bầu ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả, ông Phong nhận được 112/112 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%.

Các lãnh đạo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chúc mừng ông Nguyễn Văn Được (thứ 3 từ trái sang) và ông Lê Quốc Phong nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Việt Dũng/VNN

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chúc mừng 2 cán bộ nhận nhiệm vụ mới; đồng thời ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Văn Được trong thời gian đảm nhiệm cương vị Chủ tịch UBND thành phố.

Ông Trần Lưu Quang mong muốn ông Nguyễn Văn Được tiếp tục phát huy kinh nghiệm, cùng tập thể lãnh đạo Thành ủy giữ vững đoàn kết, thống nhất và tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Nguyễn Văn Được sinh ngày 3-4-1968, quê tỉnh Tây Ninh, có trình độ Thạc sĩ Địa chất học, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, ông từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại tỉnh Long An, trong đó có chức Bí thư Tỉnh ủy. Sau khi TP. Hồ Chí Minh sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, ông được phân công giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê Hà Nội, có trình độ Tiến sĩ Công nghệ sinh học, Thạc sĩ Hóa sinh, Cử nhân Khoa học sinh học và Cao cấp lý luận chính trị.

Tân Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong. Ảnh: VGP News

Trước khi được phân công về TP. Hồ Chí Minh, ông từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Ông trưởng thành từ công tác Đoàn, từng đảm nhiệm các vị trí Bí thư Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Ngày 14-10-2025, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, ngày 10-11, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cũng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với 4 nhân sự thuộc diện quản lý.

Từ phải qua: ông Huỳnh Văn Dân, bà Nguyễn Kim Loan, bà Lê Thị Mai Thi, ông Nguyễn Hoàng Thông nhận quyết định điều động, bổ nhiệm từ Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết. Ảnh: An Phương/VnE

Cụ thể, bà Lê Thị Mai Thi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Đông Hiệp được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Ông Huỳnh Văn Dân - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Đông Hiệp.

Đối với phường Phú An, ông Nguyễn Hoàng Thông - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, được điều động đến Văn phòng Thành ủy và phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Kim Loan - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú An.

Theo Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết, việc tăng cường cán bộ Thành ủy về làm bí thư tại 2 địa bàn trên xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhất là trong bối cảnh các địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, đặt ra nhiều nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo, quản lý và phát triển.