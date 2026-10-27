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Gia Lai: Sắp xếp, tổ chức lại Chi cục Dân số thành phòng thuộc Sở Y tế

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Theo Quyết định số 4422/QĐ-UBND, UBND tỉnh Gia Lai quyết định sắp xếp, tổ chức lại Chi cục Dân số và Phòng Bảo trợ xã hội và Trẻ em thuộc Sở Y tế thành Phòng Dân số, Bảo trợ xã hội và Trẻ em.

Theo đó, toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Dân số tỉnh được chuyển về Phòng Bảo trợ xã hội và Trẻ em thuộc Sở Y tế. Đơn vị này được đổi tên thành Phòng Dân số, Bảo trợ xã hội và Trẻ em.

Chi cục Dân số tỉnh kết thúc hoạt động kể từ ngày 1-11-2026. Các quy định trước đây liên quan đến việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số tỉnh hết hiệu lực kể từ ngày 1-11-2026.

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Chi cục Dân số tỉnh kết thúc hoạt động kể từ ngày 1-11-2026. Ảnh: Như Nguyện

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí nhân sự, kiện toàn tổ chức bộ máy; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng mới, bảo đảm các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý được triển khai liên tục, không bị gián đoạn.

Sở Y tế đồng thời chỉ đạo kiểm kê, quyết toán, bàn giao và tiếp nhận tài chính, tài sản, trụ sở, hồ sơ, dữ liệu, hợp đồng, công việc cùng các quyền, nghĩa vụ liên quan của Chi cục Dân số theo quy định.

Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự và thực hiện chế độ, chính sách; Sở Tài chính hướng dẫn xử lý các vấn đề về tài chính, ngân sách, tài sản công và trụ sở.

Người đứng đầu Chi cục Dân số và Phòng Bảo trợ xã hội và Trẻ em chịu trách nhiệm tổ chức bàn giao đầy đủ, bảo đảm tính chính xác của số liệu và hồ sơ.

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