Trao nhà "Đại đoàn kết" cho 2 hộ khó khăn ở xã Kon Gang

(GLO)- Ngày 8-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã bàn giao 2 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở.

Theo đó, căn nhà xây tặng hộ ông Yêng (SN 1975, trú thôn Dung Dơ) có diện tích 32 m2, tổng kinh phí 65 triệu đồng; trong đó, “Quỹ Vì người nghèo” của xã hỗ trợ 50 triệu đồng, các đoàn thể và nhà hảo tâm hỗ trợ thêm 15 triệu đồng.

Ông Yêng thuộc diện hộ nghèo, vợ mất sớm, một mình nuôi 2 con nhỏ, phải sống trong căn nhà tạm dựng bằng tôn đã xuống cấp nhưng không có tiền làm nhà mới.

Trao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ bà Nguyễn Thị Hưng (trú thôn Đê Hoch). Ảnh: Đồng Lai

Còn căn nhà xây tặng bà Nguyễn Thị Hưng (SN 1980, trú thôn Đê Hoch) có diện tích 52 m2, tổng kinh phí xây dựng 125 triệu đồng; trong đó, gia đình đối ứng 70 triệu đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hỗ trợ 5 triệu đồng, số tiền còn lại từ “Quỹ Vì người nghèo” của xã.

Hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Hưng thuộc diện hộ cận nghèo, là mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ, sống trong căn nhà tôn chật hẹp, không đảm bảo an toàn nhưng không có điều kiện để xây mới.

Dịp này, các đoàn thể địa phương cũng trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho 2 gia đình nhằm động viên các hộ sớm ổn định cuộc sống.

Gia Lai phát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

(GLO)- Ngày 4-5, tại xã Đức Cơ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”.

Ổn định kinh tế nhờ vốn tín dụng chính sách

(GLO)- Nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang góp phần quan trọng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại khu vực huyện Phú Thiện (cũ), nhất là giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ dân có điều kiện để ổn định sinh kế, vươn lên thoát nghèo.

(GLO)- Nhiều năm qua, Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai - đã trở thành hình ảnh tiêu biểu của người nữ cán bộ chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân thời kỳ mới: năng động, sáng tạo, tận tâm và gần dân.

(GLO)- Trên địa bàn xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) có 26 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, nhưng chỉ có 8 cơ sở đăng ký giấy phép kinh doanh, số còn lại hoạt động mang tính tự phát. Vì vậy, xã tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.

Tấm thiệp “từ cõi chết trở về” và bữa cơm nghĩa tình

(GLO)- Tấm thiệp “Lễ cúng tạ - từ cõi chết trở về” bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi tò mò, thậm chí rùng mình. Đây là lời mời “kỳ lạ” của một cặp vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai, những người may mắn vượt qua lằn ranh sống - chết và trở lại với lòng biết ơn sâu sắc.

