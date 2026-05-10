Trao nhà “Đại đoàn kết” cho 2 hộ khó khăn ở xã Kon Gang

(GLO)- Ngày 8-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã bàn giao 2 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở.

Theo đó, căn nhà xây tặng hộ ông Yêng (SN 1975, trú thôn Dung Dơ) có diện tích 32 m2, tổng kinh phí 65 triệu đồng; trong đó, “Quỹ Vì người nghèo” của xã hỗ trợ 50 triệu đồng, các đoàn thể và nhà hảo tâm hỗ trợ thêm 15 triệu đồng.

Ông Yêng thuộc diện hộ nghèo, vợ mất sớm, một mình nuôi 2 con nhỏ, phải sống trong căn nhà tạm dựng bằng tôn đã xuống cấp nhưng không có tiền làm nhà mới.

Trao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ bà Nguyễn Thị Hưng (trú thôn Đê Hoch). Ảnh: Đồng Lai

Còn căn nhà xây tặng bà Nguyễn Thị Hưng (SN 1980, trú thôn Đê Hoch) có diện tích 52 m2, tổng kinh phí xây dựng 125 triệu đồng; trong đó, gia đình đối ứng 70 triệu đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hỗ trợ 5 triệu đồng, số tiền còn lại từ “Quỹ Vì người nghèo” của xã.

Hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Hưng thuộc diện hộ cận nghèo, là mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ, sống trong căn nhà tôn chật hẹp, không đảm bảo an toàn nhưng không có điều kiện để xây mới.

Dịp này, các đoàn thể địa phương cũng trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho 2 gia đình nhằm động viên các hộ sớm ổn định cuộc sống.