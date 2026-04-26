Trao 48 triệu đồng để xây nhà tình thương cho phụ nữ nghèo ở Ia Hrung

(GLO)- Ngày 25-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) đã trao 48 triệu đồng hỗ trợ xây "Nhà tình thương" cho hội viên phụ nữ nghèo là chị Đào Thị Thúy Hòa (SN 1987, trú tại thôn Tân Sao).

Chị Hòa có hoàn cảnh khó khăn, một mình nuôi 2 con ăn học, hiện chưa có nhà ở, phải sống nhờ nhà anh trai.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ và UBND xã Ia Hrung trao tiền cho chị Đào Thị Thúy Hòa. Ảnh: C.H

Căn nhà được xây dựng với diện tích 70 m², gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng khách, tổng kinh phí là 100 triệu đồng. Trong đó, Chi nhánh Petrolimex Pleiku – Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai hỗ trợ 60 triệu đồng (chia làm 2 đợt, 12 triệu đồng còn lại sẽ trao khi khánh thành). Phần kinh phí còn lại do gia đình đóng góp và người thân hỗ trợ.

Dự kiến hoàn thành vào tháng 6, ngôi nhà sẽ giúp gia đình bà Hòa ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.