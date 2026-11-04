102 đảng viên thuộc phường Quy Nhơn được trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7-11

(GLO)- Sáng 4-11, Đảng ủy phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho các đảng viên từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng.

Trong đợt trao tặng huy hiệu Đảng chào mừng kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2026), Đảng bộ phường Quy Nhơn có 102 đảng viên được tặng và truy tặng huy hiệu Đảng.

Đảng ủy phường Quy Nhơn trao huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên. Ảnh: Dũng Nhân

Trong đó, có 2 đồng chí 65 năm tuổi Đảng, 10 đồng chí 60 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí 55 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí 50 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí 45 năm tuổi Đảng, 42 đồng chí 40 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí 35 năm tuổi Đảng và 24 đồng chí 30 năm tuổi Đảng. Ngoài ra, có 1 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Đặc biệt, trong đợt này, Đảng bộ phường Quy Nhơn vinh dự có đồng chí Đặng Quang Ngọc - đảng viên Chi bộ tổ dân phố 5 được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai sẽ tổ chức lễ trao tặng tại nhà riêng của đồng chí vào chiều 7-11.

Đồng chí Nguyễn Thanh Vân (bên trái) - đảng viên Chi bộ tổ dân phố 5 (phường Quy Nhơn) đón nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Ảnh: Dũng Nhân

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Nguyễn Hữu Khúc bày tỏ sự trân trọng và lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các đảng viên qua các thời kỳ.

Bí thư Đảng ủy phường mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ gìn, phát huy phẩm chất cao đẹp; bằng kinh nghiệm, uy tín và tâm huyết, tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng Quy Nhơn văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.