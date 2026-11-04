Trao tặng Huy hiệu 55 năm và 50 năm tuổi Đảng cho nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 4-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hà Sơn Nhin và Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Đình Thu, ghi nhận những đóng góp của 2 đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của tỉnh.

Tham dự lễ có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại lễ trao tặng Huy hiệu Đảng. Ảnh: Trọng Lợi

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Thường trực Đảng ủy các phường Diên Hồng, An Phú; Chi ủy tổ dân phố 12, Đảng bộ phường Diên Hồng và Chi ủy tổ dân phố Âu Cơ, Đảng bộ phường An Phú.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Tuyến đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tặng Huy hiệu Đảng.

Theo đó, đồng chí Hà Sơn Nhin - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; đồng chí Phạm Đình Thu - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Hà Sơn Nhin - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Ảnh: Trọng Lợi

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc trao Huy hiệu Đảng cho 2 đồng chí. Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, đại diện cấp ủy địa phương tặng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định: Trải qua nhiều vị trí công tác và đảm nhận những trọng trách khác nhau, 2 đồng chí Hà Sơn Nhin và Phạm Đình Thu luôn giữ vững niềm tin, bản lĩnh chính trị, tận tâm cống hiến, đặt lợi ích của Đảng và nhân dân lên trên hết.

Những đóng góp về trí tuệ, tâm huyết và công sức của 2 đồng chí đã góp phần vào thành quả xây dựng, phát triển tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ.

Đồng chí Phạm Đình Thu - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Ảnh: Trọng Lợi

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận về thời gian đứng trong hàng ngũ của Đảng, mà còn tôn vinh quá trình kiên định lý tưởng, tu dưỡng, rèn luyện và cống hiến của người đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng. Đây là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân 2 đồng chí, gia đình và Đảng bộ tỉnh Gia Lai.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn 2 đồng chí tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, uy tín và kinh nghiệm của người đảng viên lão thành; đóng góp những ý kiến tâm huyết cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và sự phát triển của địa phương; đồng thời tiếp tục là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Đồng chí Hà Sơn Nhin phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Lợi

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hà Sơn Nhin cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy và tổ chức Đảng đã quan tâm, ghi nhận quá trình phấn đấu, cống hiến của 2 đồng chí; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần nêu gương và đóng góp tâm huyết vào công tác xây dựng Đảng ở địa phương.